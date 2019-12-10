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GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.

GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’de sanayi alanında yapılan üretimin ekonomik karşılığının yılın ilk 9 ayında 700 milyar TL’ye yaklaştığını ifade ederken, “Aynı dönemde toplam GSHY ise 3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise, sanayinin toplam GSYH içerisindeki payı yüzde 22,4 oldu” dedi.

1999’dan bu yana en yüksek oran

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, sanayinin GSYH içerisindeki payının 2016 yılından bu yana istikrarlı biçimde yükseldiğine dikkat çeken Ender Çolak, “2016 yılında yüzde 19,6 olan oran, 2017 yılında yüzde 20,6, 2018 yılında ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 9 ayında ise yüzde 22,4 olarak gerçekleşen oran ülkemizin sergilediği sanayi odaklı büyümenin de en önemli göstergesi. Son 20 yılı incelediğimizde aslında bu verinin önemi daha da öne çıkıyor. Buna göre sanayinin GSYH içerisindeki payının 2019’dan daha yüksek olduğu en erken yıl 1999. O dönemde bu oran yüzde 22,9 olarak gerçekleşmişti. Yani diğer bir deyişle, söz konusu oran 2019 yılında son 20 yılın zirvesine çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

Sanayiye doğru bir kayma söz konusu 

Ender Çolak, sanayinin gerek yarattığı istihdam gerekse ülkemizin cari açıkla mücadelesine verdiği katkıyla; ekonominin ana motorlarından olduğunu ifade ederken, “Bugün dünya ekonomilerine baktığımızda da sanayi ve üretime doğru hızlı bir kayış olduğunu görüyoruz. Sanayi bugün ABD’nin, Almanya’nın, Çin’in mevcut ekonomi politikalarının temeline yerleşmiş durumda. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında da sanayinin çok önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle çıktığımız yolda; Baymak olarak ülkemiz sanayisinin büyümesine her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

2020’de yatırımlarımıza devam edeceğiz 

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Baymak’ın, 2013 yılından bu yana dünyanın önde gelen iklimlendirme şirketlerinden BDR Thermea Group bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Ender Çolak şöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olarak bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2019 Baymak için oldukça başarılı bir yıl oldu. İç pazarda yaşanan her türlü olumsuzluklara rağmen bu alanda satışlarımızı artırırken, özellikle ihracat pazarlarımızda da ciddi bir büyüme elde ettik. Bunun yanında geçtiğimiz yıl yaklaşık 201 bin seviyesinde olan kombi üretimimizi de bu yıl içinde yüzde 12’lik bir artışla 225 binin üzerine taşıdık. 2020 yılında da bu başarılı performansımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yatırımlarımızı da ara vermeden sürdüreceğiz. Teknoloji ve inovasyon temelli yaklaşımımızla 2020 için planladığımız toplam yatırım miktarı 30 milyon euronun üzerinde.”

1998’den bu yana sanayi üretimi verileri:

Yıllar

Sanayi Üretimi (bin TL)

GSYH (cari fiyatlarla, bin TL)

Sanayinin GSYH'deki payı

1998

18.016.832

71.892.898

25,06%

1999

24.491.832

107.164.345

22,85%

2000

36.842.669

170.666.715

21,59%

2001

51.417.841

245.428.760

20,95%

2002

72.156.232

359.358.871

20,08%

2003

94.568.332

468.015.146

20,21%

2004

114.186.034

577.023.497

19,79%

2005

132.877.088

673.702.943

19,72%

2006

156.241.117

789.227.555

19,80%

2007

173.144.650

880.460.879

19,67%

2008

193.015.575

994.782.858

19,40%

2009

184.208.473

999.191.848

18,44%

2010

214.682.560

1.160.013.978

18,51%

2011

275.597.333

1.394.477.166

19,76%

2012

302.833.022

1.569.672.115

19,29%

2013

355.312.194

1.809.713.087

19,63%

2014

410.786.015

2.044.465.876

20,09%

2015

461.963.749

2.338.647.494

19,75%

2016

511.805.709

2.608.525.749

19,62%

2017

642.390.325

3.106.536.751

20,67%

2018

830.583.945

3.724.387.936

22,30%

2019*

693.831.389

3.090.983.598

22,44%

 

 

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