GT Karbon, 4 milyon euro yatırım aldı

Takip Et

Yükselen fiyatlar, artan maliyetler, ekonomik belirsizlik, enerji güvenliği endişeleri ve iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı zorunluluklar, küresel enerji yatırımlarını artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı 2022'de küresel ekonomik koşullara rağmen enerji yatırımlarının yüzde 8 artacağını öngörürken, 200 milyar doları bulacağı tahmin edilen bu büyümede temiz enerji ve enerji verimliliği alanında çalışan şirketlere yönelik yatırımlar başı çekti.

Güçlü girişim ekosistemiyle dünyada adından söz ettiren Türkiye’de de büyük ölçekli enerji verimliliği yatırımlarına bir yenisi eklendi. Soğutma kuleleri olan sanayi kuruluşları için yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan aksiyel fan kanadı üretimi gerçekleştiren GT Karbon İzleme, Arz Portföy 3. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 4 milyon euro yatırım aldı.

Yatırıma ilişkin ayrıntıları paylaşan GT Karbon İzleme Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Tosun, "GT Karbon olarak yıllardır ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarına Türkiye pazarında eşine az rastlanır çözümler sunuyoruz. Tasarımı ve üretimi kendimize ait olan GT aksiyel fiber fan kanatları, rakiplerine kıyasla daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Arz Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan aldığımız yatırımla, ülkemizin enerjiye dayalı cari açığının azaltılmasına çok daha güçlü bir biçimde katkıda bulunacağımıza inanıyorum." dedi.

300 bin megavat/saat cari kazanım sağlıyor

Aksiyel fanlar, enerji üretim tesisleri, demir çelik, petro kimya, tekstil ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılıyor. Aksiyel fan kanatlarının enerji tüketimi 1000 TEP (ton eşdeğer petrol) olan her fabrikanın ihtiyaç duyduğu çözümlerden biri olduğunu belirten Savaş Tosun, “Sektörde 30 yılı aşkın deneyimi olan profesyoneller tarafından kurulan bir şirket olarak karbon fiberin potansiyelini yıllar önce gördük. Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonunda 49 yıllık dayanım ömrü taahhüt eden, kısa sürede yatırım geri dönüşünü sağlayan ve minimum yüzde 30 enerji tasarrufuyla işletmelerin karbon ayak izini de azaltan aksiyel fan kanatlarımızı ürettik. Araştırmalarımız, fabrikalarda aksiyel fan kanat kullanımına bağlı olarak her yıl 1 milyon megavat/saat enerji tüketildiğini gösteriyor. Malzeme kalitesi ve aerodinamik yapısıyla rakiplerinden ayrılan ürünümüz, yüzde 30 enerji tasarrufuyla her yıl 300 bin megavat/saatlik enerjinin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor. GT Karbon olarak enerji fiyatlarının dünya çapında yükseldiği bu dönemde ülkemizin hem cari hem de enerji açığını yüksek teknoloji ürünlerle kapatma hedefiyle çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Türk şirketlerini destekleyeceğiz”

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yenilenebilir Enerji Pazarı’na ilişkin son raporlarında yenilenebilir enerjinin kısa ve uzun vadede enerji fiyatları ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunun vurgulandığını hatırlatan Arz Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Onuk ise, şunları söyledi: “Küresel bir enerji krizinin ortasındayken, verimliliği teşvik eden her projenin milli sermayeye katkıda bulunacağına inanıyoruz. Enerji sektörünün sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından dönüşümünü destekleyecek potansiyel ve kararlılığa sahip şirketleri ilgiyle takip ediyoruz. Çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda pozitif değer üretmeyi hedefleyen etki yatırımcılığının yükselişini izliyor, ülkemizin enerji arzı, verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından güçlü bir potansiyeli olduğu inancıyla, girişim sermayesi yatırım fonlarımızı etki yatırımcılığı perspektifiyle değerlendiriyoruz. GT Karbon’a gerçekleştirdiğimiz 4 milyon euroluk yatırım bizler için de oldukça önemli bir adım niteliğinde. Enerji, gıda, finans, eğitim, lojistik, yazılım, derin teknoloji gibi sektörlerin hızla değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi hedefleyen Türk şirketlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.