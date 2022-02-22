‘GTAY Arabuluculuk Aşaması’nda birincilik Marmara Üniversitesi’nin

Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda (GTAY) geçen yıl bir ilki gerçekleştirerek uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğu da yarışma kapsamına alan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), üniversiteli genç hukukçuları çevrimiçi platformda kurgusal dava yarışmalarında buluşturmaya devam ediyor. Dünyada arabuluculuk ve tahkimi ‘Med-Arb’ formatında buluşturan ilk kurgusal arabuluculuk-tahkim yarışması, bu yıl da üniversitelerin hukuk fakültelerinden yoğun ilgi gördü. İkinci kez düzenlenen GTAY Arabuluculuk Aşaması, pandemi koşullarında yine çevrimiçi platformda gerçekleşti. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın (GTAY) ‘Arabuluculuk Aşaması’ 19-20 Şubat hafta sonunda gerçekleşti. İki günlük arabuluculuk maratonda Marmara Üniversitesi birinci oldu.

İlk üçe girenlere para ödülü

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden takımların katıldığı VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşamasında birinciliği Marmara Üniversitesi, ikinciliği Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, üçüncülüğü Bahçeşehir Üniversitesi takımları kazandı.

İlk 3 sıraya yerleşen takımlara para ödülü verilirken, En İyi Başvuru Dilekçesi Ödülü’nü alan Bahçeşehir Üniversitesi ekibine kitap seti hediye edildi. En İyi Müvekkil Ödülü’nü Ankara Üniversitesi takımından Semih Aktaş, En İyi Vekil Ödülü’nü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Rabia Dilara Kasapoğlu aldı ve iki başarılı yarışmacı İstanbul Tahkim Merkezi’nde 1 ay staj hakkı kazandı.

“ISTAC, kuruluşu itibarıyla bir tahkim ve arabuluculuk merkezi”

Etkinliğin açılışında geleceğin hukukçularına hitap eden ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, arabuluculuğun Türkiye’de özellikle ticari davalarda dünya çapında bir yere geldiğine dikkat çekti.

Bunda arabuluculuğun zorunlu olmasının önemli bir etkisinin olduğunu söyleyen Akıncı, “Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde ticari davalarda bu kadar fazla arabuluculuğa gidilmiyor, oran itibarıyla çok yukarılardayız. Dolayısıyla arabuluculuk artık ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi açısından hayatımızın bir parçası oldu. Aslında ISTAC da kuruluşu itibarıyla bir tahkim ve arabuluculuk merkezi. Arabuluculuk faaliyeti, arabuluculuğun desteklenmesi ISTAC’ın kuruluş nosyonlarından biri. Bunun bir neticesi olarak ISTAC bilhassa ihtiyari tahkimi destekliyor. Sözleşmelere tahkim şartı yazıldığı zaman arabuluculuk zorunlu olmamasına rağmen, ISTAC olarak arabuluculuğun yararlarını ve tahkimle mezcedilerek tahkimle beraber arabulucu şartının yazılabileceğini hem iş dünyasına hem meslektaşlarımıza her fırsatta anlatıyoruz. Hatta ISTAC ‘Med-Arb Projesi’ kapsamında tahkim ve arabuluculuğu aynı çatı altında düzenleyen dünyadaki ilk ve tek tahkim merkezi olarak tarihe geçti. Yine bunun bir uzantısı olarak ISTAC aynı farazi uyuşmazlık olayı üzerine hem arabuluculuk hem de tahkim yarışması düzenleyen tek kurum olarak tarihe geçti. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz GTAY Arabuluculuk Aşaması, geleceğin arabulucu hukukçularının yetişmesi açısından çok kıymetli bir deneyim fırsatı yaratıyor.” şeklinde konuştu.

“Etkinliğimiz, bir deneyim ve paylaşım platformuna dönüştü”

Yarışmaya katılan üniversite takımlarının böyle bir etkinlikte yer almakla çok şey kazandıklarını belirten Akıncı, “Her ne kadar adı yarışma olsa da aslında bir festival, hukuk şöleni olarak gördüğümüz bu etkinliğimiz bir yarışmadan çok daha önemli misyonuyla bir deneyim ve paylaşım platformuna dönüştü. İnanıyorum ki Genç ISTAC platformumuz tarafından düzenlenen bu geleneksel festivalin katılımcıları, gerçek arabulucular karşısında edindikleri deneyimin ve yarışma pratiğinin olumlu etkilerini meslek hayatlarında fazlasıyla görecekler.” dedi.

“Festivalimiz üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görüyor”

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı artık üniversiteler arası hukuk festivali olarak gördüklerini ve üniversite takımlarının da aynı heyecanı paylaştıklarını belirtti. Ekmen, şunları söyledi: “Yine bir ilki gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Zira dünyada med-arb kurallarını oluşturup ilan eden ilk tahkim merkezi olarak, yine dünyada arabuluculuk-tahkim farazi dava yarışması düzenleyen ilk ve tek tahkim merkeziyiz. GTAY kapsamında iki aşamalı düzenlediğimiz festivalimiz üniversiteli gençlerimizden yoğun ilgi görüyor. Yarışmamızın ilk etabı arabuluculuk maratonunun ardından, önümüzdeki mayıs ayında tahkim aşamasına hazırlanıyoruz. Gönül isterdi ki bu festivalimiz üniversite takımlarının mücadele heyecanına sahne olan fiziki koşullarda gerçekleşebilsin. Bu yıl da pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz etkinliğimizi yakın bir gelecekte fiziki olarak sağlıklı ve özlediğimiz atmosferde gerçekleştirmeyi diliyoruz.”

Tahkim müzakere maratonu 12-15 Mayıs’ta

İki aşamalı VI. GTAY’ın temelini oluşturan olay metni Özay Hukuk Bürosu tarafından hazırlandı ve Doç. Dr. Berk Demirkol metni nihai hale getirdi. Dört ay boyunca devam eden VI. GTAY Arabuluculuk Aşaması final müzakeresinde Dr. Eda Giray ve Arb. Av. Nezih Dağdeviren arabuluculuk yaptılar. Etkinliğin koordinasyonu GTAY Komisyonu Başkanı Av. İdil Elvin ÇAVUŞ ve GTAY Komisyonu Üyesi Av. Zeren Liman tarafından gerçekleştirildi. Genç ISTAC Yürütme Kurulu Başkanı Av. Deniz Özyıldız, Genç ISTAC Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Arş. Gör. Zeynep Ülkü Kahveci, ISTAC hukuk müşavirleri Gürkan Çağan ve Ecenur Dal da yarışma sürecine katkıda bulundu. Üniversite takımları şimdi 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında müzakere maratonuna hazırlanıyor.