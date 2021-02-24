GTÜ TTO'da yerli 3D biyoyazıcının prototipi üretildi

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde (GTÜ TTO) organ ve doku mühendisliği çalışmalarında kullanılan yüksek teknolojili cihazları geliştirmek için kurulan GBA TECH firması, yerli ve milli bir tasarımla 3D biyoyazıcı geliştirdi. Üretilen GBA SPC1 model biyoyazıcıya ait bütün tasarımlar ve dokümanlar açık kaynaklı olarak dünya ile paylaşıldı.

3D biyoyazıcı ile ilgili bilgi veren GTÜ TTO Müdürü Zübeyde Demirkapu, “Organ ve doku mühendisliği çalışmalarında kullanılan yüksek teknolojili cihazlar ile kişiye özel dokular ve organların basılarak hastalara nakledilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra hedef doku ve organlar taklit edilerek, ilaçların ve kozmetik ürünlerin bu dokular üzerindeki etkileri dış ortamda test edilecek ve bu ilaçlar insanlar tarafından kullanılmadan önce yan etkileri hakkında bilgi edinilecek. Bu sayede deneylerde daha az hayvan kullanılması sağlanacak.” dedi.

"Ürüne ait tüm tasarım ve dokümanları açık kaynaklı olarak dünya ile paylaştık"

GBA TECH firmasının GTÜ’de uzun süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde tasarımı tamamen kendilerine ait olan 3D biyoyazıcıyı geliştirerek, prototipini ürettiklerini aktaran Zübeyde Demirkapu, “Üretilen GBA SPC1 model biyoyazıcıya ait bütün tasarımları ve dokümanları açık kaynaklı olarak dünya ile paylaştık. Bu sayede dünyanın dört bir yanında üniversitelerde, laboratuvarlarda ve teknoloji enstitülerinde doku mühendisliği çalışmaları yürüten ve bu alana ilgi duyan herkes tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olan GBA SPC1 model açık kaynaklı 3D biyoyazıcıyı yapabilecektir.” diye konuştu.

Yeni ürünler geliştirilecek

Bu biyoyazıcıyı üretmek isteyenlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve dokümanların, GBA SPC1’in parça tasarımlarının dünyada bilinirliği en çok olan thingiverse platformuna yüklendiğini belirten Demirkapu, “Bu 3D biyoyazıcıyı üretmek isteyenler, parçalara thingiverse sitesinden ulaşabilir. Yaptığımız 3D biyoyazıcı ile farklı geometrilere sahip doku iskeleleri (scaffold) basımı gerçekleştirdik. Bastığımız doku iskelelerinde uniform bir yapı yakaladık. Yeni ürünler ve yeni biyomalzemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.