Gübretaş: 6 milyar dolarlık değer maliyetleri içermiyor

Söğüt maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın tespit edildiğini duyuran Tarım Kredi iştiraki Gübretaş, bahse konu edilen 6 milyar dolarlık piyasa değerinin maliyet kalemlerini içermediğini açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini, bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediği" ifadelerine yer verildi.

Sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğunun bildirildiğini belirten Gübretaş, bunun 1 milyon 920 bin onsunun çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği ancak şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiği belirtildi.

İki yıl içinde ilk altının çıkartılıp varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomiye kazandırılmaya başlanmasının hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak ataması yapıldı" denildi.