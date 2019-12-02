GÜBRETAŞ bilinçli tarım çalışmalarını sürdürüyor

02 Aralık 2019

GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için yıllardır sürdürdüğü çiftçi eğitim toplantıları, toprak analizi hizmetleri, arazi reçetelendirme çalışmaları ve Türkiye’nin farklı noktalarında kurduğu model üretim alanları ile üreticilere rehberlik etmeyi amaçlıyor. GÜBRETAŞ arazideki bire bir tarımsal danışmanlık hizmetlerini, “bitki besleme sektörünün ilk mobil uygulaması” EGP ve danışma hatları gibi teknolojik kanallardan da destekleyerek her zaman ve her yerde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

GÜBRETAŞ sektördeki bu köklü kurumsal birikimini, 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Growtech Eurasia’daki standında da üreticilerle paylaştı. Bu yılki fuar mottosunu “Bilinçli tarım için yanınızdayız” olarak belirleyen GÜBRETAŞ’ın 3. salondaki standı, fuar boyunca devam eden kampanya ve yarışmalarla yoğun ilgi gördü.

Tarımsal danışmanlık için her yerde üreticinin yanında: 11 ayda 41 bin üreticiye ulaşıldı

Bilinçli tarımın yaygınlaşması ve üreticilere farkındalık kazandırılması amacıyla yıllardır tarımsal eğitime öncülük eden GÜBRETAŞ, bu toplantılarda özelikle toprak analizi ve bilinçli bitki beslemenin tarımsal üretim açısından önemine vurgu yaparak tarımda bilginin gücünü artırmayı hedefliyor.

GÜBRETAŞ’ın arazide verdiği ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 4.400 noktada 41 bine yakın üreticiye ulaşıldı.

Bu kapsamda 2019 yılında Türkiye genelinde 2.800’den fazla noktada arazi gözlem ve reçetelendirme çalışması gerçekleştiren GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri, 7.300’den fazla üreticiye arazisinde birebir bilgi desteği verdi. GÜBRETAŞ’ın bu yıl köy kahvelerinden il merkezlerindeki salonlara kadar 1.500’den fazla noktada düzenlediği eğitim ve bilgilendirme toplantılarına ise 30 bine yakın üretici ile ziraat mühendisi katıldı. Bunların yanı sıra GÜBRETAŞ’ın tarla ve bahçe günü etkinliklerinde 4.600 civarında üretici, model üretimi alanı uygulamalarının sonuçlarını yerinde görüp inceleme imkanı buldu.

Model üretim alanları ile yüksek verim örnekleri

Bilinçli tarımın ve etkili gübreleme programlarının sağlayacağı faydayı göstermek için 2017’ye kadar her yıl Türkiye’nin birkaç yerinde model üretim alanı kuran GÜBRETAŞ, özellikle son iki yılda bu “rol model” uygulamalara ağırlık vererek bilinçli tarımı yaygınlaştırma misyonunu bir üst seviyeye taşıdı. Bu çerçevede pamuktan ayçiçeğine, fındıktan zeytine ve mısırdan şekerpancarına kadar ülkemizde üretimi yaygın olarak yapılan tarımsal ürünler için deneme ekim alanları oluşturuldu. 2018 yılında Türkiye genelinde 18 yerde yapılan bu model uygulamalar, 2019 yılında ise daha da artarak 30 noktaya ulaştı.

Bu yıl Türkiye’deki 27 arazinin yanı sıra KKTC’de 2 ve Azerbaycan’da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek çalışmalar gerçekleştiren GÜBRETAŞ, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı model alanlarda elde edilen sonuçları hasat dönemindeki etkinliklerle bölgedeki bilinçli üreticilerle paylaştı.

GÜBRETAŞ’ın bilimsel veriler ışığında hazırladığı bitki besleme programlarının uygulandığı bu arazilerde, Türkiye ortalamasına oranla çok yüksek verim ve kalite elde edildi. 2019’da yapılan model üretim alanı uygulamaları kapsamında Samsun’daki fındık ve Balıkesir’deki zeytin hasatlarında Türkiye ortalamasının 4 katı, Kahramanmaraş’taki mısır hasadında ise 2 katı verime ulaşıldı. Ayrıca Konya’nın Çumra ilçesindeki şekerpancarı uygulamasında Türkiye verim ortalamasına oranla yüzde 60, Konya-Altınekin’deki ayçiçeği hasadında yüzde 40 ve Niğde’deki patates tarımı model uygulamasında yüzde 35’in üzerinde verim artışları sağmandı.

GÜBRETAŞ, model üretim alanı uygulamaları sayesinde toprağın ihtiyaç duyduğu miktarda optimum gübre kullanımı ile maksimum verim elde edilebileceğini örnekleriyle ortaya koyma çalışmalarını, önümüzdeki yıllarda artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Yenilenen EGP mobil uygulaması ile verime ulaşmanın yolu cepte

Sosyal sorumluluk anlayışıyla iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı misyon edinen GÜBRETAŞ, üreticilerimize farklı kanallardan tarımsal danışmanlık hizmeti vererek sektördeki öncülüğünü sürdürüyor. Uzman ziraat mühendislerinin birikimleriyle geliştirdiği etkili gübreleme programları ile tarımda verime ulaşmanın yolunu cebe taşıyan GÜBRETAŞ, üreticilerin dilediği yerden ve istediği anda 50’den fazla bitki besleme programına erişmesini sağlayan bir mobil uygulamayı da geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunmuştu.

GÜBRETAŞ'ın geliştirdiği “bitki besleme sektörünün ilk mobil uygulaması” EGP, bu yıl yenilenen yüzü ve içeriğiyle tarımsal üreticilere rehberlik etmeye devam ediyor. Kategorilere ayrılmış ürün listesiyle üreticilerin bitki besleme programlarını kolaylaştırıyor. Mobil uygulama içerisine yeni eklenen hobi tarımına yönelik bitki besleme programları ve tarımsal üretimle ilgili video galerinin yanı sıra bilinçli tarımla ilgili özel içerikler de üreticilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Tüm cep telefonlarında kullanılabilen GÜBRETAŞ EGP uygulamasının öne çıkan yönlerinden biri de anlık mesajlaşma ve fotoğraf paylaşımı özelliğiyle uzman ziraat mühendislerinden canlı destek alma imkanı sunması. Böylece üreticiler, merak ettikleri konuları mobil uygulamadaki Uzmana Sorun bölümünden girerek, ziraat mühendislerinden tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Tarımsal danışmanlık hizmeti telefon kadar yakın

GÜBRETAŞ, eğitim toplantılarında ve arazide verdiği tarımsal danışmanlık hizmetini çağrı merkezi olarak işleyen danışma hatlarıyla da destekliyor. GÜBRETAŞ’ın geçen yıl devre aldığı Üretici Danışma Hattı ve Whatsapp Danışma Hattı kanalıyla üreticiler, istedikleri her yerden ve istedikleri zamanda bu hatları arayarak uzman ziraat mühendislerinden bilgi desteği alabiliyor.

Mobil uygulamanın Uzmana Sorun bölümünden ve danışma hatları üzerinden GÜBRETAŞ ziraat mühendislerine soru ileten üreticilerin sayısında da geçen yıla oranla ciddi bir artış oldu. Danışma hatları kanalıyla 2019’un ilk 11 ayında 5.500 üreticinin tarımsal üretimle ilgili soruları, GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri tarafından cevaplandırıldı.