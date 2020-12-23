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Gübretaş Maden Yatırımları'na yeni genel müdür

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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GÜBRETAŞ, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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