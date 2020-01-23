Gübretaş, madenci oluyor

23 Ocak 2020

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) maden şirketi kurmak için süreci başlattı. Şirketin Koza Altın’la davalık olan ve geçen yıl yeniden Gübretaş’a devredilen Bilecik Söğüt tesislerinde faaliyete geçmesi muhtemel. Gübretaş hisseleri saat 10:10 itibariyle yüzde 6.53 yükselişle ve 9.63 liradan işlem görüyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şirketin faaliyet konuları arasında yer alan maden yatırımları gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere Gübretaş’ın yüzde 100 pay sahibi olacağı 550 bin TL sermayeli ‘Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’ şirketinin kurulmasına karar verildiği bildirildi. Yeni şirketin tüm kuruluş iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idareye yetki verildi.

Bilecik Söğüt altın madeni

Gübretaş, 2015’ten beri Koza Altın’a 2007 yılında rödavans sözleşmesiyle işletme hakkı devrettiği Bilecik Söğüt’teki altın madeni sahasını geri almaya çalışıyor. Yılın son günü Bilecik’teki maden sahasının işletme haklarıyla ilgili sürdürülen dava sürece Gübretaş lehine sonuçlandı. 30 Aralık 2019 tarihinde tebliğ edilen Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla Gübretaş’a ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahası ile ilgili Koza Altın firmasıyla yapılan anlaşmanın feshine, maden sahasının Gübretaş’a teslimine ve maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Gübretaş adına tesciline kesin olarak karar verildi.

Koza Altın bu sahada 2013 yılı içinde Söğüt deneme amaçlı açık ocak üretimi gerçekleştirmiş ve bu üretim neticesinde yaklaşık 63 bin ton cevher çıkarmıştı.

75 milyon dolara satış

Öte yandan Gübretaş, yüzde 100 hissedarı olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği’nin tamamını 75 milyon 120 bin dolara Pasco Investment Holding Co. adlı şirkete satmaya karar verdi. Bu teklif Gübretaş’ın piyasa değerinin yüzde 15’ini denk geliyor.