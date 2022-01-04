GÜBRETAŞ Maden'den yeni hisse alımı

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş’nin (GÜBRETAŞ) bağlı ortaklığı GÜBRETAŞ Maden Yatırım, yeni hisse alımına hazırlanıyor.

GÜBRETAŞ’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre,

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş, Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş'nin yüzde 80 hissesinin 1 milyon 800 bin dolar bedel ile ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınması hususunda yüzde 80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

Yeni maden kaynaklarının tespiti hedefleniyor

Sözleşme imzalanmasını takiben hisse devrine yönelik yasal işlemlerin yerine getirileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Kavak Madencilik A.Ş uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.” ifadelerine yer verildi.