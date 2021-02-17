Gübretaş, NPK tesisi yatırımı için sözleşme imzaladı
Gübretaş, NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.
Gübretaş, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.
Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında 200 bin ton/yıl kapasiteli NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile Gübretaş NPK üretim kapasitesinin 1 milyon ton/yıl seviyesine çıkartılmasının planlandığı kaydedildi.