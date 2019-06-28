GÜBRETAŞ, tarihinin en büyük yatırımını yapacak

28 Haziran 2019

Yurtiçinde kendine ait iki liman, üç laboratuvar, bir Ar-Ge merkezi, beş lojistik merkez ve sekiz bölge müdürlüğü ile başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere 2 bin 800 satış noktasında hizmet veren GÜBRETAŞ, Türkiye faaliyetlerinde yıllık 985 bin ton katı ve 100 bin ton sıvı ve toz gübre üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

2006 yılından itibaren geliştirdikleri yeni stratejiyle yurtdışında yatırım arayışlarına başladıklarını söyleyen İbrahim Yumaklı, bu strateji doğrultusunda hammadde kaynaklarına sahip ülkelerde, liderlik ettikleri konsorsiyumla 2008 yılında Razi Petrokimya tesislerini satın aldıklarını dile getirdi.

Yatırım çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yumaklı; yaygın satış ağı, yenilikçi vizyonu ve risklere karşı gösterdiği proaktif yaklaşımıyla GÜBRETAŞ’ın 2019 yılında da yurt içi ve dışı satışlarını, pazar payını, cirosunu ve faaliyet kârlılığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Firma olarak, 2019 yılında 703 bin tonluk yurtiçi üretim hedefiyle şirket tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulaşmayı planladıklarının altını çizen İbrahim Yumaklı, katı gübre satışlarında 1.79 milyon ton satış ile pazar payını korumayı hedeflediklerini ve son iki yılda yoğunluk verdikleri ihracat miktarını da iki kat artırmayı istediklerini anlattı.

GÜBRETAŞ’ın 2019 yılı için yurtiçinde 149 milyon lira ve yurtdışı faaliyetlerinde 177 milyon lira olmak üzere toplam 326 milyon liralık yatırım bütçesi planladığını dile getiren Yumaklı, bu yatırımın 67 yıllık şirket tarihinin en yüksek yatırım bütçesi olduğunu söyledi.

2019 yılı içinde yapacakları diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl içinde İskenderun tesislerindeki depo inşasını tamamlayarak lojistik kapasitemizi yüzde 25 artırmış olacağız. Diğer yandan Kocaeli’deki Yarımca tesislerinde başlatılan liman dolgu projesi ve fosforik asit depolama tankı yatırımlarıyla GÜBRETAŞ daha güçlü bir geleceğe taşınacak. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM tarafından desteklenen Ar-Ge projesi kapsamında İzmir tesislerinde yeni nesil sıvı gübrelerin üretimi gibi önemli çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.”

“2018’de ihracatı iki kat artırdık”

Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 2018 yılında gübre tüketiminin, 2016 ve 2017 yıllarına göre düşüş gösterdiğini ifade eden İbrahim Yumaklı, bu duruma rağmen 2018 yılındaki yaklaşık 5.4 milyon tonluk gübre tüketiminin, son 10 yılın ortalaması şeklinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

2018 yılında GÜBRETAŞ’ın 1.67 milyon ton katı gübre satışı ve kayda değer pazar payıyla sektörde öne çıkan firmalardan olduğunu kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti: “2018’de 670 bin ton katı gübre üretimi gerçekleştirdik. Türkiye’deki toplam gübre tüketiminin yaklaşık üçte birini firma olarak biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 41 bin ton satışla sıvı-toz gübre pazarındaki yükselişimiz de sürüyor. Diğer yandan GÜBRETAŞ, milli ekonomiye katma değer sağlama hedefiyle yoğun şekilde sürdürdüğü ihracat alanında da 2018 yılında önemli adımlar attı. Ortadoğu, Afrika ve bölge ülkeleriyle yapılan ihracat bağlantıları ile geçen yıl yurtdışına ihraç edilen gübre miktarı 2017’ye oranla iki kat arttı. Bu faaliyetler sonucunda şirketimizin 2018 yılı konsolide cirosu, bir önceki yıla oranla yüzde 31 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı zamanda yıl boyunca gübre piyasasının yakından takibi ve fırsat alımları yolu ile faaliyet kârlılığı açısından da rekora ulaştığımız bir yıl geride bırakıldı. Fakat özellikle yılın ikinci yarısındaki döviz hareketlerine bağlı kur farkı ve finansal giderlerin etkisiyle net kârlılıkta istenen sonuca ulaşılmadı.”

Ar-Ge’ye 4.4 milyon liralık bütçe ayrıldı

Öte yandan GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi’nin Mayıs 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Kocaeli-Yarımca’da faaliyete başladığını dile getiren İbrahim Yumaklı, 2019 yılı Ar-Ge bütçesinin 4.4 milyon lira olduğunu söyledi.

Ayrıca firma olarak 2005’ten beri sürdürdükleri ‘Türkiye Toprak Verimliliği Haritası’ projesinde elde edilen verilerden hareketle yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla tarımda verimlilik ve kaliteyi artırma amaçlı yeni ürün çeşitleri geliştirdiklerini anlatan Yumaklı, “Bitkiye ve bölgeye özel gübreler ile sektörün en geniş ürün gamına sahip firması haline geldik. Bu özel ürünlerin son örneklerinden biri de bu yıl endüstriyel kenevir tarımı için geliştirilen ürün oldu. Kenevir bitkisine özel K-EXPERT isimli ürün, mart ayında çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Piyasada başka muadili bulunmayan bu ürünle ülkemiz açısından stratejik önem taşıyan endüstriyel kenevir tarımının ve bu yerli girdiyle geliştirilecek milli endüstriyel ürünlerin çoğalmasına katkı sağlanması bekleniyor” diye konuştu.

Türkiye’de yeterli gübre hammadde kaynağı bulunmadığı için ithalata dayalı bir sektör olduklarını aktaran Yumaklı, yurtiçinde son yıllarda gerçekleştirilen yeni yatırımlarla üretim faaliyetlerinin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

2017 yılında Türkiye’de toplam katı gübre üretiminin yaklaşık 4 milyon ton olduğunu aktaran Yumaklı, “Uluslararası Gübre Birliği’nin (IFA) 2017’de yayınladığı verilere göre Türkiye, dünyada azot bazlı gübre üretiminde 22’nci sırada ve fosfat bazlı gübre üretiminde ise 12’nci sırada aldı. Türkiye’nin dünya gübre tüketimindeki payı ise yüzde 1.5 civarında” şeklinde konuştu.

“Bilinçli tarım uygulamasının yaygınlaştırılması gerekiyor

Sektöre yönelik değerlendirmelerde de bulunan İbrahim Yumaklı, gübre sektörünün en önemli gündem maddelerinin başında, bilinçli tarımın yaygın olmamasından dolayı verim ve kalitede yaşanan kayıplar olduğunu söyledi.

Sektörün diğer önemli sorununun ise kurda yaşanan dalgalanmalar olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti: “GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik yaptığı çok sayıda faaliyet ve hizmetin yanı sıra özellikle bilinçli tarımın anahtarı olarak gördüğü toprak analizinin önemine dikkat çekmek amacıyla 2005 yılında stratejik bir proje başlattı. Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi ile ülke genelindeki tarımsal arazilerden uzman ekipler tarafından alınan toprak numuneleri, GÜBRETAŞ’ın Kocaeli’deki laboratuvarlarında analiz ediliyor. Bu analizlerin sonuçlarına göre, bir yandan çiftçilere numunenin alındığı arazi için en uygun gübreleme reçeteleri sunulurken, diğer yandan da 14 yılda 81 ildeki 11 bin araziden alınan numunelerle tarım sektörü için büyük bir veri kaynağı oluşturuldu. Bu projenin yanı sıra bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla 2017 yılına kadar yılda ortalama 100 binden fazla çiftçiye eğitimler veriliyordu. 2017 yılından itibaren bu bilinçlendirme çalışmalarında üreticilere arazide tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye yoğunlaşma kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda ve sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk anlayışıyla sürekli çiftçimize destek olmaya çalışıyoruz. Bölge müdürlüklerimiz bünyesindeki uzman ziraat mühendislerimiz, sürekli Anadolu’yu karış karış dolaşıyor. Sahadaki bu ekiplerimiz sadece 2018 yılında 5 binden fazla noktada 30 binin üzerinde üreticiye, arazide uygulamalı olarak tarımsal danışmanlık hizmeti verdi.”