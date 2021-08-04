GÜBRETAŞ, Yarımca’da depolama ve torbalama tesisi kuracak

Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ), Yarımca Tesisleri bünyesinde depolama ve torbalama tesisi inşa edilmesi için yetki verdi.

GÜBERTAŞ’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz, Kocaeli Yarımca Tesisleri bünyesinde 110 bin ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir.” denildi.

Toplam kapasite 160 bin tona çıkarılacak

23 bin 783 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlandığının belirtildiği açıklamada, “Yapılacak olan yeni depolama ve torbalama tesisiyle birlikte Yarımca Tesisleri'nin toplam depolama kapasitesi 160 bin ton olacaktır. Yeni depolama ve torbalama tesisi, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayacak olup bunun sonucunda ürün maliyetlerine ve kalitesine olumlu yönde etki edecektir. Konu ile alakalı gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.” ifadelerine yer verildi.