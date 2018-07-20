GÜBRETAŞ yeni Ar-Ge projesini tanıttı

20 Temmuz 2018

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın yeni Ar-Ge projesine ilişkin, "Türkiye'deki bitki besleme alışkanlıklarını değiştirebilecek bir adım olarak gördüğümüz bu proje sayesinde, özellikle ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını azaltarak milli ekonomimiz için ciddi tasarruflar sağlamayı, iklim değişiklikleri kaynaklı kuraklık riskine karşı yeni bir yöntem geliştirmeyi, yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

GÜBRETAŞ’ın Türkiye’de gübreleme alışkanlıklarını değiştirerek iklim değişikliği ve kuraklık etkisini azaltmayı hedefleyen "Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler için Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı için Uygun Makinelerin Geliştirilmesi" Ar-Ge projesi, üniversite, araştırma enstitüleri, özel sektör ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı çalıştayla tanıtıldı.

Ataşehir’de bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Yumaklı, şirketin 66 yıl önceki misyonunu yeni bir boyuta taşıyacak bu Ar-Ge projesi ile Türkiye’deki tarımsal verimliliği artırmak amacına yeni ve büyük bir tuğla ekleyecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

GÜBRETAŞ’ta göreve başladıklarından bu yana Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini anlatan Yumaklı "Bu amaçla dünyadaki trendleri de yakından takip ederek, katma değeri yüksek projeler ve ürünler geliştirmek, sektörümüzde güncel teknolojiler ile yeni yaklaşımları hayata geçirmek çabasıyla çok sayıda görüşmeler, toplantılar ve fizibiliteler yaptık." dedi.

Nitelikli Ar-Ge projelerinin tarım sektörüne güçlü bir ivme kazandıracağını ve Türkiye’nin tarım alanındaki potansiyelini ve konumunu hızla yükselteceğini kaydeden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Türkiye’deki bitki besleme alışkanlıklarını değiştirebilecek bir adım olarak gördüğümüz bu proje sayesinde, özellikle ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını azaltarak milli ekonomimiz için ciddi tasarruflar sağlamayı, iklim değişiklikleri kaynaklı kuraklık riskine karşı yeni bir yöntem geliştirmeyi, yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projede 2 üniversite, 7 araştırma enstitüsü ve 2 özel şirket bir araya geldi. Bu, çok önemli bir iş birliği. Ülke tarımının ve çiftçilerin faydasına olacak yeni yöntem ve ürün desenleri geliştirmek amacıyla, bu alanda bilgi üreten kişi veya kuruluşlarla iş birlikleri yapmaya ve tarıma değer katacak projeleri desteklemeye her zaman açık olacağız. Kısacası, bundan sonraki dönemde de sektörümüz için farklı Ar-Ge projelerini hayata geçirmek için düşünmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Cengizhan Mızrak ise dünya nüfusunun hızla artmasına karşın yağışların ve toprağın azalmaya devam ettiğini, bu sorunlarla baş edebilmek ve verimliliği arttırabilmek için ise daha çok Ar-Ge yatırımı yapmak gerektiğini anlattı.

Türkiye’de özel sektörün araştırma ve geliştirmeye yüzde 50’ye yakın bütçe ayırdığını belirten Mızrak, bu oranın tarım sektöründe yüzde 3-4 civarında kaldığının altını çizdi.

Proje Koordinatörü Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin de üç yıl sürecek proje kapsamında yapılacakları anlattı.

GÜBRETAŞ’ın kuracağı tesislerde yeni sıvı gübrelerin üretileceğini belirten Prof. Dr. Gezgin, proje paydaşlarından Altınöz şirketi tarafından geliştirilecek yeni tarımsal ekipmanlarla bu gübrelerin 7 farklı ildeki TAGEM arazilerinde Türkiye'deki 5 ana tarımsal bitki olan buğday, şekerpancarı, mısır, pamuk ve ayçiçeği için tarla denemeleri yapılacağını kaydetti.

Prof. Dr. Sait Gezgin, şu bilgileri verdi:

"Türkiye’de kimyevi gübre tüketimi içinde sıvı gübrelerin kullanım oranının her yıl önemli düzeylerde artırılması sayesinde sadece azotlu ve fosforlu gübrelerden meydana gelen yıllık tahmini 2,5 milyar liralık milli ekonomik kayıpta ciddi oranlarda azalma sağlanabilecektir. Dengeli gübreleme ve gübrelerin etkinliklerinde de ciddi oranlarda artışlar elde edilmesi ile ülkemizdeki bitkisel üretim gelirlerinde çok az düzeylerde bile verimlilik artışlarının elde edilmesi sonucu yıllık en az 10-15 milyar lira düzeylerinde tasarruf sağlanması beklenmektedir. Proje çıktısı olarak GÜBRETAŞ’ın kuracağı tesiste üretilecek yeni sıvı gübreler ile proje paydaşı Altınöz LTD. ŞTİ tarafından geliştirilecek yeni tarımsal ekipmanlar, öncelikle ülkemiz çiftçilerinin kullanımına sunulacak ama sonraki adımda ihracat imkanıyla da ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır."

Kaynak: AA