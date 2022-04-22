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GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın seçildi

GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiği, Temel Tayyar Yeşil'in ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.