Gübretaş'ın ilk çeyrek net karı 123 milyon TL oldu

Gübretaş, yılın ilk 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde çeşitli bileşimlerdeki katı, sıvı ve toz gübrelerde 235 bin ton üretim gerçekleşti. Aynı dönemde toplam satış miktarı, geçen yıla göre yaklaşık 100 bin ton artış ile 879 bin tona yükseldi.

Gübretaş'ın konsolide net satış geliri 2 milyar 300 bin TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karı geçen yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 40 artışla 123 milyon TL seviyesine erişti.

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "2020 yılında Gübretaş, tarımsal üretimin devamlılığı için gösterdiği üstün çabayla ülkemizdeki kimyevi gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılamış, yıl sonu bilançosunda şirket tarihinin rekor rakamlarına erişmişti. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız bu rekor rakamları, 2021'in ilk çeyreğinde de sürdürmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bitki besleme sektöründe salgının getirdiği kısıtlar ve zorluklar 2021 yılında da devam ediyor. Buna rağmen tedarik, üretim ve lojistik alanlarındaki stratejik planlamalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde gurur verici bir finansal bilançoya eriştik. Ana ortaklığa isabet eden konsolide net dönem karımızı geçen yılki rakama göre yüzde 40 artırarak 123 milyon TL seviyelerine çıkardık. Türkiye faaliyetlerinde ise toplam 2 milyar TL net satış tutarına erişilerek tüm zamanların 3 aylık hasılat rekoru kırıldı. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürdürerek önümüzdeki dönemlerde de rekorlar kırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.