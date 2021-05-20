GÜBRETAŞ'ın İskenderun tesislerinde üretim 2023'te başlayacak

GÜBRETAŞ'ın İskenderun'daki tesislerinde üretime 2023 yılında geçilmesi planlanıyor. İskenderun tesislerinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, özellikle son yıllarda operasyonel verimliliği güçlendirmek ve maliyet optimizasyonu sağlamak adına tesis yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Geçen yıl salgının olumsuz etkilerine rağmen Yarımca tesislerindeki Liman Dolgu Projesi'nin birinci fazını tamamlayıp devreye aldıklarını anımsatan Yumaklı, bu yeni dolgu sahasında Fosforik ve Sülfürik Asit Tankları Projesi'ni bu yılın sonuna kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Yumaklı, İskenderun tesislerinde yaptıkları hazırlıklara ilişkin ise şunları söyledi: "İskenderun tesislerinde ise yeni depolar ve kompoze gübre üretim tesisi için de yatırım çalışmalarımız sürüyor. 2007'den beri yalnızca liman hizmeti veren İskenderun tesislerimizde Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını yeniden üretim yapar hale getirmek için başlattığımız yatırım çalışmaları ile 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK kompoze gübre tesisini 2023 başında hizmete açmayı hedefliyoruz. Tesisimizin devreye alınmasıyla mevcut kompoze gübre üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak, aynı zamanda bölge için oluşturduğumuz yeni bir istihdam alanıyla ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız."

Yurt geneli tesis yatırım bütçesi, 121 milyon TL

Şirket tarihinin finansal ve operasyonel rekorlarıyla tamamladıkları geçen yılki başarı ivmesini koruyup yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Yumaklı, bu hedefi güçlendirmek adına 2021'de Türkiye genelindeki tesis yatırım bütçesini 121 milyon TL olarak belirlediklerini bildirdi.

Yumaklı, yatırımların yanı sıra odaklandıkları bilinçli tarımı yaygınlaştırma, fedakar çiftçilerin her zaman yanı başında olabilme ve Türkiye'nin tarımsal üretimindeki konumlarından kaynaklanan sorumlulukları yerine getirebilme gayesiyle Ar-Ge faaliyetleri, ihracat ve dijital altyapıyla ilgili çalışmaları da artan bir tempoyla sürdüreceklerini kaydetti.

"Yeni nesil gübre üretim çalışmalarımız sürüyor"

Yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu: "GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdı. Bu bağlamda klasik gübre uygulamalarından doğan bitki besin maddesi kayıplarını önlemek ve bitkiye özel sıvı gübre geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz kapsamlı Ar-Ge projesinde iki verimli yılı geride bıraktık. Projeyi bu yıl yapacağımız deneme ekimleri sonucunda ortaya konacak raporla tamamlamayı planlıyoruz. Geride bıraktığımız 2020 yılı, GÜBRETAŞ için Ar-Ge eksenli önemli gelişmelerle tamamlandı. Sanayi-üniversite iş birliği kapsamında kurulumunu tamamlayıp ekim ayında Gebze Teknik Üniversitesi'nde hizmete açtığımız Ar-Ge Serası'nda yeni nesil gübre üretim çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Kasım ayında açılışını yaptığımız modern donanıma sahip Mikrobiyoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen biyoteknolojik çalışmalarla da tarımsal verimliliğe olumlu katkı sağlayacak ve ithalata bağımlı kimyevi gübre sektörüne yeni bir soluk kazandıracak yeni ürün desenlerini geliştirmeyi hedefliyoruz."