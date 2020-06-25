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GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Poyraz seçildi

GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.

GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Poyraz seçildi
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GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısına göre, şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Bağcı seçildi.

Kaynak: AA

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