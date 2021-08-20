GÜBRETAŞ’tan 258 milyon liralık net dönem kârı

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk altı ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Buna göre yılın ilk yarısı itibarıyla operasyonel ve finansal büyümesini sürdüren şirket, çeşitli bileşimlerde 394 bin 725 ton katı gübre, 35 bin 285 ton ise sıvı ve toz gübre üretti.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimini yüzde 42 oranında artıran GÜBRETAŞ, katı gübre satışlarında yüzde 12’lik, sıvı ve toz gübre satış miktarı ise yüzde 27 artış kaydetti.

Üretim ve satışlardaki artışa bağlı olarak GÜBRETAŞ’ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 3 milyar 385 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri yüzde 43 artışla 3 milyar 850 milyon TL’ye ulaşan GÜBRETAŞ’ın 30 Haziran itibarıyla ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem kârı 258 milyon TL olarak gerçekleşti.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, pandemi koşullarının yaşandığı bu zor süreçte tarım sektöründeki üreticilere gübre tedariki noktasında hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Hammadde ve emtia hareketleri konusundaki gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Yumaklı, “Ürün bulunurluğu konusunda avantaj sağlayarak üreticilerimizi gübresiz bırakmadık. Bütün bu çalışmalarımız karlılığa pozitif yansıdı. Ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

En yüksek tonajlı kompoze gübre üretimi gerçekleştirildi

Yılın ikinci yarısı çalışmalarını 2021 yılsonu bütçe hedefleri doğrultusunda yürüttükleri söyleyen Yumaklı, üretim yapmaya ve yatırım projelerine devam edeceklerini vurguladı. Yumaklı, bu yılın ilk altı ayında GÜBRETAŞ tarihinin en yüksek tonajlı kompoze gübre üretimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yarımca Tesisleri’nde liman genişletme projesinin birinci fazını tamamladıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

“Ayrıca Yarımca Tesisleri’nde atık yönetimini sağlamak, israfı engellemek ve kaynakları daha verimli kullanabilmek için sıfır atık uygulaması başlatıldı. İskenderun’daki depolarımızın çatısına güneş paneli kurarak kendi enerjisini üreten tesis haline getirdik. Diğer altyapı yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık. Gübretaş olarak Türkiye’nin her noktasında tarımsal üretime değer katmak için özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İklim değişikliği etkilerinin küresel ölçekte daha fazla hissedilir olması ile birlikte tarımsal üretimin stratejik önemi arttı. Ülkemiz için bütün gayretiyle üreten, bu topraklara emeği ile değer katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile zorlu süreçte geri adım atmadan üretmeye devam eden çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyor, sonbahar ekim sezonunun verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz."