GÜBRETAŞ'tan ilk yarıda 123 milyon TL net kâr

20 Ağustos 2020

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. (GÜBRETAŞ), bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre ürkiye faaliyetlerinde satış miktarını yüzde 20 artıran GÜBRETAŞ, konsolide tablolarda ise ciroda yüzde 5, brüt kârda yüzde 25 ve FAVÖK'te yüzde 9'luk artış yakaladı. Bu sonuçlarla brüt kâr ve FAVÖK'te de artış sağlayan GÜBRETAŞ'ın 30 Haziran itibarıyla ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem kârı ise 123,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretim ve satış rakamlarının da yer aldığı açıklamaya göre GÜBRETAŞ, bu yılın ocak-haziran döneminde çeşitli bileşimlerde 304 bin ton gübre üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 80 bin ton olan katı, sıvı ve toz gübre toplam satış miktarını ilk 6 ayda 1 milyon 129 bin tona yükselten GÜBRETAŞ'ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 683 milyon TL'ye ulaştı.

"Yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bu yıl tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de ana gündemi olan salgın sürecinin başından itibaren tarımsal üretimin devamlılığına dikkat çektiklerini ve buna kimyevi gübre girdisi yönüyle katkı sağlamak için büyük bir çaba göstererek faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini aktardı.

Yumaklı, salgına rağmen tarımsal üretimde ilkbahar sezonunun verimli şekilde tamamlandığını, iklim koşullarının da genelde olumlu etkisiyle tarım sektöründeki üreticilerin bu yıl verimli hasatlar yaparak Türkiye'nin gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "İkinci çeyrekte de ilk çeyrekteki başarılı sonuçlarımızı devam ettirdik. Böylece salgın nedeniyle alışılmışın dışında geçen 2020 yılının ilk 6 ayını operasyonel ve finansal yükselişle tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz. Bu zorlu dönemde GÜBRETAŞ'ın yakaladığı tempo, tarım sektöründeki emektar üreticilerimizin verimli ve kaliteli ürünler hasat etmesine katkı verirken, bunun sonucunda vatandaşlarımızın her çeşit gıdaya uygun koşullarda erişiminin devamlılığı sağlanmış oldu. Diğer yandan ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir tablo ortaya koyduk. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle sene başında belirlediğimiz yatırım hedeflerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yarımca tesislerinde başlattığımız liman genişletme projesi ve diğer altyapı yatırımları devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık."

"Yakaladığımız tempoyu ikinci yarıda da sürdüreceğiz"

GÜBRETAŞ olarak yakaladıkları tempoyu yılın ikinci yarısında da sürdüreceklerini aktaran İbrahim Yumaklı, çalışmalarının 2020 sonu bütçe hedefleri doğrultusunda sürdüğünü bildirdi. Yumaklı, "Küresel salgın sürecinde fedakarca bir gayretle bahçe ve tarlada üretime devam ederek bu topraklara emeğiyle değer katan çiftçilerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sonbahar ekim sezonunun tüm tarımsal üreticilerimiz için yılın ilk yarısı gibi verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz. Biz de GÜBRETAŞ olarak Türkiye genelindeki tüm çalışanlarımızla, virüse karşı gerekli tüm tedbirlere uyarak ülkemiz için çalışmaya ve tarım için değer üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA