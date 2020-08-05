“Güçlü olduğumuz sektörlerde büyüme ivmesini sürdüreceğiz”

05 Ağustos 2020

KONYA-DÜNYA

Bera holding, ikinci olağan genel kurulunu, Bera Otel’de yaptı. Genel kurulda konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun “Holding olarak SPK’ya başvurarak haziran ayında yüzde 100 sermaye artışına gittik. Bu sermaye artışı neticesinde de fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması ve rüçhan hakkının kullanılabilmesi için fiziki hisse senetlerini merkezi kayıt kuruluşuna mutlaka kayıt ettirmeleri gerekiyor. Yurt dışındaki ortaklarımızı bu durumdan haberdar etmek üzere yurt dışı TV kanallarında, yurt dışı baskısı yapan gazetelerde ve holding web sayfamızda ayrıntılı açıklama yapıldı” dedi.

Gelinen nokta itibariyle özellikle Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen M4K (mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı) projesinin sona erdiğini ve teslimatın temmuz ayında sorunsuz olarak tamamlandığını ifade eden Alaboyun; “Özellikle güçlü olduğumuz sektörlerde dikeyde büyümeye devam etmek istiyoruz. Savunma sanayiinde elde etmiş olduğumuz tecrübeler ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kombasan Kağıt halen kendi sektöründe Türkiye’deki en önemli 4 tesisten biri. Kısa vadede kağıda olan yatırımımızı yeni üretim hatları ilave ederek artırmayı hedefliyoruz. Rulman üretimi ülkemiz için halen stratejik önemde. Romanya URB fabrikamızda edindiğimiz tecrübemizi yeni yatırımlarla daha da geliştirme çabasındayız” dedi. Önümüzdeki birkaç yılın Bera Holding açısından çok daha parlak olacağını söyleyen Alaboyun, “Ekim 2019’da 2.2 TL seviyesinde olan hisse senetleri hali hazırda 8,5 TL seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki üç-dört yıllık dönemi çok önemsiyoruz. Planlanmış olan stratejik yatırımlarımız, holding hisse değerimizi daha da yukarıya taşıyacak” diye konuştu.