Gül: Lojistiğe destek salgını azaltır

11 Nisan 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs, üretimi olduğu kadar ticareti de etkiliyor. Hava taşımacılığının neredeyse durma noktasına geldiği, sınırların kapatılması veya geçişlerin sıkılaşması nedeniyle kara taşımacılığının sorunlarla karşılaştığı kara nakliyatı kadar deniz ulaşımı da testlerden dolayı önemli sıkıntılar yaşıyor. Bu dönemde lojistik sektörünün önemini daha da ortaya çıkardığını dile getiren Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Türkiye coğrafyası ile kazanan ülke. Dünyanın en önemli bağlantı yollarına sahip. Bu sektörün şu anda daha fazla desteklenmesi gerekiyor” dedi.



En az 500 kişi ek istihdam sağlayacağız



Gül, sektörün ve olayların normalleşmesiyle yeni dönemde en az 500 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Lojistik sektörünün şu anda zor durumda olduğunu, firmaların araç kredilerini ödemekte zorlandığını dile getiren Erkan Gül, “Gıda, ilaç ve hijyen ürünlerini üretmek kadar onları taşımak da önemli. Kaygı ve endişeli olan sektörümüz bu dönemde sahip çıkılırsa bu salgınla mücadelemiz daha kolay ve başarılı olacaktır” diye konuştu.



"10 aracımızı devletin hizmetine veriyoruz"



Hükümetin nakliyecilere kolaylık sağladığını ancak desteklerin hala sektör tarafından hissedilmediğini anlatan Erkan Gül, “Evde kalın adlı projemiz giderek daha anlaşılır ve uygulanır hale geldi. İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dan daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sorunla sağlıkçılar kadar yollarda ekmek kazanan şoförler de mücadele ediyor. Enflasyon artmasın, vatandaşlarımız ürünlere hemen ulaşsın diye canla başla çalışıyorlar. Biz de şirket olarak hem çalışanlarımıza hem de ülkemize olan desteğimizi artırma kararı aldık. Biz bize yeteriz kampanyasına maddi destek sağlamamızın yanında filomuzda olan 10 aracı devletin hizmetine vermeye karar verdik. Elimizi taşın altına koyarsak, üzerimize düşen görevleri yaparsak iyilik ve destek salgını daha hızlı yayılacaktır” dedi.

İpek Yolu ile hedef 100 milyar dolarlık ticaret



Türkiye’nin coğrafik konumu sadece enerji ve taşımacılıkla kalmayacak, sanal dünyada da önemli bir hale gelecek. Bunun için en önemli adımlardan birini de Azure Grup atıyor. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Çin’in başlattığı “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin’den gelen ilk yük treninin 2019’da Türkiye’den geçtiğini hatırlatan Gül, “Azerbaycan-Gürcistan–Türkiye arası planlanan demiryolu hattı da tamamlandı. Bu Türkiye’yi dünya için daha önemli hale getirdi” dedi. Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını dile getiren Gül, “Projenin batı tarafında yer alan Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Avrupa Birliği içerisinde 7 adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Ortadoğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini daha da geliştirdik” dedi. Sektörde ki 47 yıllık tecrübemiz sayesinde şu anda Tren ve TIR Taşımacılık Modeli ile dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan bu projeyi hayata geçerdik. Yeni nesil lojistik sistemi olan E-Lojistik sayesinde E-Ticareti arttırarak hem ülkemizin ihracatına büyük katkı sağlayacağız hem de tüm gençlerimize yeni bir ek kazanç kapısı açarak istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.



“Türkiye’yi E-Lojistik merkezi yapacağız”

Tarihi proje için oluşturdukları ağın dünya ticaretinin 4’te 3’üne ulaşacağını anlatan Erkan Gül, “ Yıllık 1 Trilyon Dolar üzerinde olan dev bir projenin dev bir organizasyon ağını oluşturduk. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz” dedi. Türkiye’yi dünyanın tam merkezinde dev bir Lojistik HUB olarak değerlendirerek bu dev projesinin %10’luk kısmını bu coğrafya üzerinden geçirmeyi hedeflediklerini belirten Gül, “Bu da Ülkemizde gerçekleşecek olan en büyük proje olacaktır” dedi.



Azure grup ailesi olarak kriptopara konusunda da çalışma yaptıklarını ifade eden Gül, “Kendi Kripto paramızı Çinli Huobi Global iş ortaklığı ile Çin borsasında hizmete açan dünyadaki ilk ve tek % 100 Türk firmasıyız. Dünya Ticaretini tek bir tuşla yapılabilir hale getirmek amaçlı oluşturduğumuz ve Dünyada sadece bizim tarafımızdan hizmet e sunulan yeni BlockChain Lojistik sistemleri projesi ile Ticaret , Nakliye, gümrükleme, teslimat ve ödeme sistemleri tek bir merkezden yönetilebilecek” diye konuştu.



“KOBİ’lere ihracat fırsatı vereceğiz”



Çin’den veya Avrupa’dan getirilen yükleri adrese teslim gerçekleştirdiklerini, depolamada da 1 haftaya kadar ücretsiz hizmet verdiklerini kaydeden Gül, “Bu hizmeti sadece Türkiye’de değil İtalya, İngiltere, Almanya ,Bulgaristan, Slovenya, Irak, İran, Katar gibi bulunduğumuz ülkelerde de veriyoruz. Bu hizmetle Türkiye’deki KOBİ’lere önemli bir lojistik avantajı vereceğiz. Böylece ihracat ve ithalat konusunda daha cesur olmalarının da önü açılacak. Ayrıca Parsiyel olarak adlandırılan kargo taşımacılığında da maksimum avantaj sağlanacak” dedi.



“E-ticaret devleriyle çalışıyoruz"



Yurtdışında dünyaca ünlü e-perakende şirketleri ile de çalıştıklarını belirten Erkan Gül, şu bilgileri verdi: “İngiltere’deki Amazon.com’da ürün satmak istiyorsunuz ancak hesap açmak biraz zorlayıcı olabiliyor. Amazon’un depolama ve elleçleme masrafları bazı firmalara çok geliyor ve ürünlerinizi istediğiniz fiyata satamıyorlar. Dolayısıyla rekabet edemiyorlar. Biz bu ürünleri alıp Amazon üzerinden kendi ticaret sitelerimiz kanalıyla satıyoruz. Londra’daki depomuzda ürünler alıyor ve kapıdan kapıya teslimat yapılıyor. Amazon’un İngiltere dışında İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya depolarına şirketin şartları içerisinde teslimat yapıyoruz. Dünya devi Alibaba, Alibaba Express ve benzeri bir çok firma ile ürünleri için fiyat anlaşmaları ve genel taşımacılık anlaşmaları yaptık.”