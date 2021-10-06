Gülbudak, ihracatını artırmayı hedefliyor

Merkezi Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Gülbudak Gıda Soğutma Ortağı Süleyman İnce, 25 yıldır başta elma olmak üzere meyve üretimi ile tarımsal faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Sektöre soğuk hava depoculuğu ile başladıklarını bildiren İnce, daha sonra meyve üretimi ve pazarlama ile ihracatta büyüyerek Türkiye’nin önde gelen firmalardan biri haline geldiklerini aktardı. Süleyman İnce, Gülbudak markası ile yılda 30 bin tona yakın elma üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Üretiminin yüzde 90’ını ihraç etmek istiyor

Kendilerine ait 6 bin 500 dönüm alanda elma üretimi yaptıklarını anlatan Süleyman İnce, yeni yatırımlarla hem üretimi hem de soğuk hava depo kapasitesini artırmayı ve Uzakdoğu ile Afrika pazarlarına açılmayı hedeflediklerini bildirdi. İnce şöyle konuştu: “Elma üretimimizin yüzde 60’ı iç, yüzde 40’ı da ihracat ağırlıklı. Şu anda başta Hindistan, Rusya, Malezya, Singapur, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Uganda ve KKTC başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kendimize ait 6 bin 500 dönüm alanda 6 elma çeşidi üretiyoruz. Hedefimiz üretimimizin yüzde 90’ınını ihraç edebilmek. İhracatta konteyner bulmakta zorlanıyoruz. İhracatta konteyner ve nakliye maliyetleri yüzde 30 arttı. İhracatımızın yüzde 80’inini Mersin limanından gerçekleştiriyoruz. İhracatta Uzakdoğu ve Afrika ülke pazarlarını hedefledik. İhracat yapılan ülke sayısını artırmak istiyoruz.”

8 milyon dolarlık ihracat

Üretim hedefini 50 bin tona çıkarmak için çalıştıklarını anlatan İnce, 3-4 milyon dolarlık ek yatırımlarla da soğuk hava depo ile paketleme tesisleri kapasitesini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Yıllık 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan İnce, “Şu anda soğuk hava depomuz 20 bin ton kapasiteli. Bunu 40 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. Ancak sektörde hasat döneminde toplamada ve işletmelerde kalifiye eleman sıkıntısı var. Toplama işi gençlere ağır geliyor. 130 paketleme çalışanımız var ve bunun yüzde 90’ı kadın’’ dedi.

Dünya standartlarında depoluyor

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Süleyman İnce, dünya standartlarında depolama tesislerinde ürünlerini tüm yıl boyunca taze şekilde tüketicilere ulaştırdıklarını söyledi. Ürünlerini Dinamik Atmosfer Kontrollü soğuk odalarda muhafaza ettiklerine dikkat çeken İnce, “Sürdürülebilir kalite anlayışıyla hareket ediyoruz. İleri teknolojiye sahip paketleme makinelerimizde ürünleri ağırlık, çap ve renk kategorilerine göre ayırıyor ve paketliyoruz. İyi tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz meyveleri uluslararası kalite standartlarına uygun olarak yurt içi zincir marketlere ve yurt dışındaki müşterilerimize sunuyoruz. Üretimimizin büyük bir kısmını ihraç ediyor ve Gülbudak lezzetini 30’u aşkın ülkeyle buluşturuyoruz” dedi.