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Güler Sabancı: Derin üzüntü yaşıyoruz

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, holdingin kurucularından Şevket Sabancı'nın vefatının derin üzüntü yarattığını ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güler Sabancı, 85 yaşında vefat eden Şevket Sabancı'nın ölüm haberi üzerine bir yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

"Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Mekânı cennet olsun."

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