Güler Sabancı'dan üniversitenin 20 yılı

25 Eylül 2020

Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş fikrinin ortaya çıktığı ilk andan bugüne kadar geçen süreci Alfa Yayınları'ndan çıkan “Bir Üniversite Var Ederken’’ kitabında anlattı.

Bir Üniversite Var Ederken kitabında, yükseköğrenimde fark yaratmak hedefiyle, Türkiye’nin 3. vakıf üniversitesi olarak kurulan ve 20. yılını kutlayan Sabancı Üniversitesi’nin ilk adımlarından bugüne uzanan öyküsü anlatılıyor. Güler Sabancı, “hayatımın en önemli gayelerinden” dediği Sabancı Üniversitesi’ni anlatırken, kendi kariyer ve yaşam yolculuğu içerisindeki yerine de ışık tutuyor.

Sabancı Ailesi’nin ve Sabancı Vakfı’nın yaptığı katkılar ile akademik kadroların üstlendikleri roller de kitapta anlatılıyor. “Bir dünya üniversitesi” vizyonuyla yola çıkan Sabancı Üniversitesi’nin kurumsallaşma sürecinde geçtiği aşamalara da kitapta geniş yer veriliyor. Üniversitenin çok paydaşlı bir yapı olduğu ve “birlikte” var edildiğinin altı çizilerek, bürokrasiden, akademisyenlere, öğrencilerden uluslararası iş birliği yapılan kurumlara geniş bir pencere sunuluyor. Güler Sabancı, kitapta kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda Türkiye’nin yükseköğrenim yakın tarihine de bir not düşüyor.

Güler Sabancı, kitabın gelirinin Sabancı Üniversitesi Burs Fonu’na aktarılacağının altını çizerek şunları söyledi, “Sabancı Üniversitesi, Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı’nın destekleriyle ‘bir dünya üniversitesi’ olma vizyonuyla yola çıktı. Bugün 20.yılını kutlarken de birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, akademik dünyadaki saygınlığı ile örnek bir kurum haline geldi. Ben de bu kitapla, Sabancı Üniversitesi’nin hayal edildiği, hayata geçirildiği ve bugünlere gelmesini sağlayan yolculukta gönülden verilen emeği anlatmak istedim. Aynı zamanda, bu kitabı Sabancı Üniversitesi’ne katkısı bulunan herkese teşekkür etme fırsatı olarak da görüyorum. Umuyorum ki, Sabancı Üniversitesi’nin hikayesi, benzer hayalleri kuranlara cesaret ve ilham verir”.