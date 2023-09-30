Gülezler, teknolojik çözümleri ile Metal EXPO Fuarı’nda

Demir-çelik sektörünün nabzını tutan Metal EXPO Fuarı’na, sunduğu kapsayıcı hizmetleri ve kurumsal kimliğini yansıtan standı ile katılan Gülezler Grup, önemli iş bağlantıları elde etti. Kurucuları Rahim Gülez ve Mehmet Duran Gülez’in, 35 yılı aşkın süredir gerçekleştirdikleri demir - çelik ürünleri ticaretine, sektörün ihtiyaç duyduğu çelik işleme merkezi yatırımını da ekleyen Gülezler Grup, müşterileri için tek elden kapsayıcı çözümler üretme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gülezler, yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve çözüm odaklı bakış açısıyla sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en modern çelik işleme merkezlerinden biri

Fuara geniş ve uzman kadrosu ile katıldıklarını belirten Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, Metal EXPO Fuarı’nda ilk kez yer aldıklarını anımsatarak, fuarda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli iş bağlantıları elde etme imkanı sağladıklarını söyledi. Gülezler’in Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlara gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Gülez, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 70 bin metrekarelik yatırım hamlelerinin ilk etabını oluşturan 17.000 metrekarelik fabrika ile Türkiye’nin en modern çelik işleme merkezini sektöre kazandırdıklarını anımsattı.

Gülez, yeni kurumsal kimliklerine ve hizmet anlayışlarına gösterilen ilginin ise çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “ISO 9001, 14001, 45001 ve 50001 kalite sertifikalarımız ile ulusal ve uluslararası standartlarla yaptığımız üretim sektörün beklentisine cevap vermesi adına oldukça önemli. Demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağı olduğumuzu bu fuar ile bir kez daha vurgulamış olduk. CEE, Sigma, Z ve U Profil Rollform Üretim Hattı, GES Uyumlu Trapez Sac Üretim Hattı, Yapısal Profil Delme ve Kesme Hattı, CNC Plaka Delme ve Kesme Hattı, Kumlama ve Boyama Hattı, Plazma ve Lazer Kesim Hattı, Rulo Sac Açma, Kesme, Düzeltme ve Boylama Hattı, 12 Metrelik CNC Abkant Büküm Hattı yeni fabrikamızın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Havalimanı, stadyum, baraj, otoyollar gibi nitelikli yapılarda; enerji nakil hatları, otomotiv, makine ve savunma sanayi vb. stratejik sektörlerde, ulusal ve uluslararası mega projelerde demir – çelik ürünleri işleme ve üretim hatlarımız ile kapsayıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”