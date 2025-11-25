Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman: Operasyonel işleri azaltıp yatırıma odaklanacağız
Küreseldeki fırsatları değerlendirmek için çeşitli fonlar üzerinden girişimlere yatırım yaptıklarını anlatan Polat Gülman, bu tür yatırımların riskli olduğuna işaret etti. Gülman, “Birinci kural; fazla acele etmeyeceksin. Ortağım yok, halka açık değilim ama danışma kurulum var” dedi.
Gülman Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcilerinden Polat Gülman ile Türkiye ve dünyadaki fırsat alanlarını konuştuk. Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman, yıllara dayanan sermayeyi korumak için çeşitli alanlardaki girişimlere yatırım yapmaya başlamış. Ailenin yatırım şirketi Gulman Ventures’in, 25 ülkede yaklaşık 250 şirket ve fon ile çalıştığını kaydeden Gülman, beş yatırımın doğrudan, diğerlerinin fonlar üzerinden yapıldığını aktardı.
“Yatırım işinde dünya şirketi gibi olduk”
Operasyonel işleri azaltıp yatırıma odaklanmak istedik” ifadelerini kullanan Gülman, “Çok niş fırsatlar çıkabiliyor. SpaceX’e doğrudan yatırım yaptık. Girmemiz dört yılımızı aldı. Bu tarz fonlar çağrı yaptığında hızlı karar verebilmek gerekiyor” dedi. Gulman Ventures’in yatırım alanları; finansal teknoloji, tarım teknolojileri, sigorta teknolojileri, yazılım ve oyun sektörlerinde yoğunlaşıyor. İsveç’te halka açık bir öğrenci yurdu şirketine de yatırım yaptıklarını söyleyen Gülman, “Yatırımın birinci kuralı; fazla acele etmeyeceksin. Türkiye’deki iş insanının ruhu girişimcidir. Elinde para yokken anlaşma yapar, bakkalı doldurur. Beni bu işe yönlendiren ise babam oldu. Oyun sektörü, fintekler ve gayrimenkul teknolojileri gibi alanlara para koyduk. Bu tür yatırımlar doğası gereği riskli. Bu işe başlarken yaptığımız yatırımlar dönmeye başladı. Kendi içinde kendini besleyen bir yapı oldu” ifadelerini kullandı.
Gayrimenkul durağan dönemde
Gülman, babası Kemal Gülman’ın 1950’li yıllardan itibaren kimyevi madde ve malzeme ithalatı yaptığı bir ticaret geleneğinden geldiklerini belirterek, “Babam tüccardı. 1952- 1977 arasında ithalatla iş yapıyordu. Büyük servet birikmemişti ama vizyonu çok açıktı. ‘Taşı toprağı altın’ diyerek Bodrum, Marmaris, İzmir taraflarında arazi yatırımına yönelmemizi teşvik etti” bilgilerini paylaştı. 1977’den itibaren ailenin, ağırlığını gayrimenkule verdiğini ve özellikle Turgut Özal dönemindeki hızlı değer artışıyla arazi portföyünü çeşitlendirdiğini ifade eden Gülman, “Kimya işinin yönetimi aile içinde bölünürken, 1995 sonrası arsalar kat karşılığı müteahhitlere verildi. İstanbul ve Kocaeli’nde önemli arsa yatırımları yapıldı ancak son 10–15 yıldır gayrimenkulde durağan bir dönem yaşanıyor” diye konuştu.
Gayrimenkulde yavaşlama sonrası, Gülman ailesi farklı alanlara yöneldi. E-ticaretin büyümesi ve AVM kiralarının artması, büyük markaların depolama ve vitrin stratejilerini değiştirdi. Gülman, Reysaş’la birlikte lojistik depo yatırımlarına girdiklerini kaydederek, “Türkiye konum olarak çok değerli. Hem ticaret hacmi hem Asya-Avrupa bağlantısı nedeniyle depo ve lojistik yapıları stratejik hale geldi” dedi. Gülman, lisanssız güneş enerjisi santrallerine de (GES) yatırım yaptıklarını anlatarak şunları söyledi: “Hazır GES’ler satın aldık. Çok büyük ölçekli değil ama iş modeli verimli; az çalışanla sürdürülebilir gelir üretiyor. Önemli olan ölçek. 100 MW’a çıktığınızda anlamlı hale geliyor. Üretilen elektriğin sertifikası satılabiliyor. Bu iş biraz tarım gibi; paneller iyi çalışsın yeter.”
“Halka açık değilim ama danışma kurulum var”
Gülman, şirketin stratejik dönüşümünü ise şöyle özetledi: “Dünya çapında fonlarla çalışan bir yatırım şirketiyiz. Operasyonel işleri azaltıp stratejik yatırımlara yöneldik. Türkiye’de nitelikli lojistik depo geliştirmeye devam edeceğiz. Beş depo planımız var; bunları özkaynakla yapmayı tercih ediyoruz. Yatırımlarımızın sadece yüzde 10’u yurt dışında, yine ağırlıklı olarak Türkiye’deyiz. Fakat bu fonlar üzerinden girişimlere yatırım yapmak istediğimizde hiçbir fon dönmedi. Ne zamanki Avrupa’da bir şirket devraldım hepsi sunumlarla dönüş yaptı. Türkiye’nin gri listeden çıkması da olumlu etkiledi.” “Halka açık değilim, borcum yok, yabancı ortağım yok istediğim gibi sahada top oynuyorum ama bir danışma kurulum var” diyen Polat Gülman, “Çok memnunum, biraz vizyon değişti. Türkiye’de nitelikli lojistik depo geliştirmek istiyorum. Dünya standartlarında olunca binayı her yere satabiliyorsun. 5 depo planlıyoruz. Öz kaynakla yapmak istiyoruz. Kredi maliyetleri yüksek olduğundan bazı varlıkları satacağız” bilgilerini paylaştı.