Gülpınar RES’e 3 bankadan 250 milyon euro kredi

ERN Holding’in bünyesinde yer alan Yelen Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yatırımı olan Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali, projesinin finansal kapanışını gerçekleştirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilave 159 MW ikinci faz yatırımı ile toplamda 194 MW kurulu güce erişilmesi ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite yaratılması açısından kritik bir rol oynaması hedefleniyor.

Toplam yatırım tutarı 250 milyon euro olan projenin, 96,5 milyon euro tutarındaki kısmı Alman İhracat Destek Kuruluşu olan Euler Hermes garantisi kapsamında KfW-Ipex Bank’tan temin edilirken, 78,5 milyon dolarlık kısmı Türkiye İş Bankası ile 75 milyon dolarlık kısmı ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan (TKYB) temin edilen krediler ile finanse edildi. Böylece iki banka projeye toplamda 153,5 milyon euro finansman sağlamış oldu.

“Hedefimiz 2030’a kadar karbon ayak izini yüzde 61 azaltmak”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran toplantıda yaptığı konuşmasında, enerji sektöründe 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 61 oranında azaltama sözü verdiklerini hatırlatarak, “Rüzgar enerjisi konusunda ülkemizdeki kapasite bugün itibariyle 11.696 MW ulaşmış durumda. Türkiye’nin bu konudaki hayali ve hedefi 2035 yılı içinde 29.600 MW çıkarmak” diye konuştu.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynadıklarını dile getiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Gülpınar RES projesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın ne kadar stratejik ve değerli olduğunun bir göstergesi. Projenin hem ulusal hem de uluslararası finans kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor” dedi.

En büyük beşinci RES yatırımı

Gülpınar RES Projesi Finansman Kapama toplantısında açıklamalarda bulunan Yıldızlar Grup ve ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren “Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali projemizde, Mayıs 2024’te türbinlerin tamamının devreye alınmasıyla toplam 194 MW kurulu güce erişeceğiz. Gülpınar RES, Türkiye genelinde rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali olacaktır.’’ dedi.