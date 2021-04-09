Gumbel Group, güneşe 15 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Gumbel Group, bu yıl güneş enerjisine 15 milyon dolar değerinde yatırımı hedefliyor. Sadece güneş enerjisi sektöründe yer aldıklarını belirten Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, müteahhitlikten kuruluma, Ar-Ge faaliyetlerinden üretime kadar sektörün her aşamasında yer aldıklarını aktardı.

Tüm dünyada güneş enerjisine talebin ve güneş ekipman üretiminin artmaya devam ettiğini söyleyen Herdem, "Bunların sonucunda güneş enerjisi kurulum maliyetleri düştüğü ve rekabetçi güneş enerjisi piyasaları oluştu. İklim değişikliği ve küresel ısınma tartışmaları yanında koronavirüs de dünyada temiz enerji tartışmalarına yeni bir boyut ekledi. Elektriğin üretildiği yerde tüketilmesi alt yapı ve üretime olumlu katkı sağlıyor. Güneş de bu açıdan önemli kaynak haline geldi. Biz firma olarak bu gelişmelerin takipçisiyiz ve potansiyelin farkındayız. Bu amaçla, Türkiye yanında Makedonya, Kosova ve Cezayir gibi ülkelerde faaliyet ve yatırımlarımıza hız kazandırdık. 1000 megavat kapasiteli mini YEKA yarışmaları için 20 megavat kapasitede başvuru yaptık, ayrıca YEKA haricinde bu yıl güneş enerjisi sektöründe 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.