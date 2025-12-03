Gümrükten çıkış süresi 45 dakikaya indi

Sınır kapısına 5 km mesafede kurulan yeni tesis, ihracat işlemlerini 45 dakikada tamamlayarak firmalara yüzde 30’un üzerinde zaman kazandırmayı hedefliyor.

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, Türkiye’nin en yoğun ihracat kapılarından Kapıkule’de yaşanan bekleme sürelerinin ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek izinli gönderici yapısının sektörde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Bu tesis nakliyecilerin gerçek operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Araçlar belge kontrolü, mühürleme ve tüm çıkış işlemlerini sahamızda tamamlayarak Kapıkule’ye dakikalar içinde ulaşıyor. Bu süreç firmalara yüzde 30’un üzerinde zaman avantajı sağlıyor” dedi.

“45 dakikada gümrük işlemi”

Yeni tesisin teknik altyapısıyla ihracat işlemlerinin 45 dakika içinde tamamlandığını belirten Yılmaz, hızlanmanın sadece operasyonel verimlilik yaratmadığını, aynı zamanda maliyetleri de düşürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, “Yeşil mühür uygulaması sayesinde Kapıkule’deki geçişler çok daha hızlı ilerliyor. Beyanname Türkiye’nin herhangi bir gümrüğünden açılsa dahi araçların ayrıca o gümrüğe gitmesine gerek kalmıyor; Çatalca veya Kapıkule tesisimizde işlemlerini tamamlayarak öncelikli çıkış alabiliyorlar” açıklamasında bulundu.

Sürücü konforuna özel alanlar

Kapıkule’deki tesis, sürücüler için özel olarak tasarlanmış dinlenme ve hazırlık alanlarıyla da dikkat çekiyor. Sürücü konforunun lojistik operasyonlarının verimliliğinde kritik rol oynadığını belirten Yılmaz, tesisin sektöre hız, güvenlik ve sürdürülebilirlik sağladığını söyledi.