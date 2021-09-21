Gündebahar: Finansman hizmetleri alanında Türkiye ekonomisine yeni bir soluk getiriyoruz

Henüz 10 yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen, fintech (finansal teknoloji) sektörü hızla büyüyor, daha özgür bir deneyim sunmak isteyen fintech girişimlerinin sayısı da hızla artıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlayan Architecht ile Turgut Aydın Holding de bu alanda bir anlaşmaya imza attı. Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda banka ve finans kuruluşuna teknolojik altyapı sağlayan Architecht ile Holding’in fintech çatı markası T.O.M. (Technology of Money) Digital, finansman hizmetleri için el sıkıştı.

Finansman şirketi lisansı alacak

A101, Memorial ve English Home gibi önemli şirketleri ve 70 binin üzerinde insan kaynağını bünyesinde barındıran Turgut Aydın Holding, tüketici ve tedarikçilerine finansman hizmeti sunmak üzere kurduğu T.O.M. Digital markasıyla, finansman şirketi lisansı alma sürecini de başlattı. Holding, tüketicilerin isteklerini ulaşılabilir kılmak için attığı bu önemli adımda, teknoloji destekçisi olarak Architecht’i tercih etti. Architecht’in yüksek teknoloji ve güvenlik prensipleriyle geliştirdiği Finansman Modülü, T.O.M. Digital tarafından ilk etapta seçilen A101 mağazalarında devreye alınacak, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

"Finans sektörüne modüler fintech çözümleri sunuyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, fintech sektörüne artan yoğun ilgiyle birlikte Architecht gibi teknolojik altyapı sağlayan şirketlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Finans dünyasının belirli alanlarına odaklanan şirketlere, bankacılık alanındaki tecrübeleriyle oluşturdukları güçlü fintech çözümlerini modüler olarak sunabildiklerine dikkat çeken Gündebahar, sözlerine şöyle devam etti: "T.O.M. Digital ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bunun en güncel örneklerinden biri. Turgut Aydın Holding bünyesinde kurulan T.O.M. Digital, Architecht’in geliştirdiği Finansman Modülü’nü yaygınlaştırarak geniş tüketici ve tedarikçi gruplarının kullanımına açacak.”

"Türkiye ekonomisine yeni bir soluk getirecek"

Geliştirdikleri Finansman Modülü sayesinde T.O.M. Digital müşterilerinin ihtiyaçlarına esnek ödeme imkanlarıyla ulaşmalarını sağladıklarını belirten Genel Müdür, “Tüketicilerin bütçesini ferahlatırken, tedarikçilere de alacaklarını nakde çevirme olanağı sunarak daha öngörülebilir bir tedarik süreci yürütmelerine zemin hazırlıyoruz. Bu modelle, finansman hizmetleri alanında Türkiye ekonomisine de yeni bir soluk getiriyoruz. Ülkemizin en önemli gruplarından biri olan Turgut Aydın Holding’in Architecht teknolojisine güvenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...