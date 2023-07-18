Gündoğdu Mobilya ve Göktekin Enerji iş birliği yaparak çatı GES uygulamasını başlattı

Sürdürülebilirliğin önemi her geçen gün daha da artıyor. Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler ardı ardına adım atarken, ülkemizde de markalar da bu doğrultudaki çalışmalarını hızlandırıyor. Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden mobilya sektörünün öncülerinden Gündoğdu Mobilya da Göktekin Enerji ile işbirliği yaparak Çatı Güneş Enerji Sistemi (Çatı GES) uygulamasını başlattı. Marka, böylece sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken enerji maliyetlerini de azaltıp tüketicilere uygun fiyatlı mobilyalar sunuyor.

Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, “Bir ülke için enerji alanında bağımsız olmak ne kadar önemliyse üretim yapan bir marka için de o derece önemli. Çünkü üretimde en büyük gider kalemlerinden birisi enerji maliyetleri. Sürekli dalgalanan enerji maliyetleri hem uzun vadeli plan yapmamızı engelliyor hem de tüketiciye fiyat artışı şeklinde yansıyabiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi başardık” dedi.

"Enerjide dışa bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltıyor"

Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, “Bu işbirliğiyle yıllık enerji ihtiyacımızın büyük bölümünü sürdürülebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Kurulum gücü 1889,4 kWp olan bu sistem, yıllık 1864,948 kWh enerji üretim kapasitesine sahip. Bu oranlar, enerjide dışa bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltıyor. Öte yandan elde ettiğimiz tasarrufu ürün fiyatlarına da yansıtacağız. Müşterilerimize daha uygun fiyatlı mobilyalar sunacağız. Böylece markamızın hem iç hem de dış pazarlardaki rekabet gücü artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda paydaşlarımızı teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.



✅ Enerjide Bağımsızlık

✅ Kurulum Gücü 1889,4 kWp

✅ Yıllık 1864,948 kWh Enerji Üretim Kapasitesi

✅ Daha Az Karbon Ayak İzi

✅ Doğa Dostu Üretim ve Tüketim

Çatı GES sisteminin avantajlarını paylaşan Gündoğdu Mobilya Yön. Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu sisteme sıcak bakmayan markaların aklındaki en büyük soru işareti bakım maliyetlerinin yüksek olma ihtimali. Fakat sistemin bakım maliyeti düşükken, elektrik faturasında da tasarrufa kapı aralıyor. Öte yandan çevresel faydaları da oldukça önemli. Ember'in son analizine göre, iklim krizine önlemeye yönelik hedeflere ulaşılması için küresel elektrik üretiminin 2040’a kadar karbondan tamamen arındırılması gerekiyor. GES ise bu aşamada iş dünyasının sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasında kritik bir rol üstleniyor.”