Gündoğdu Mobilya, yeni markasıyla ihracat atağında

09 Ekim 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon’un en önemli üretim kuruluşlarından Gündoğdu Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Gündoğdu, şirketlerindeki ve sektördeki gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendirdi. Gündoğdu, Suudi Arabistan’ın Türk menşeli ürünlere ambargo uygulamasına yetkililerden acil çözüm isteyerek; “İş insanlarından çok ciddi şikayetler aldık. Ambargo ülke ekonomisini çok etkiler. İş insanlarımız bu konuda net açıklamalar bekliyor. Dubai üzerinden Arap ülkelerine oldukça fazla mobilya ihraç ediyoruz. Elimizde bu bölgeye gidecek çok sayıda sipariş var. Ambargo uygulanırsa bu ürünler elimizde kalır” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 9 fabrikalarının olduğunu söyleyen Gündoğdu, “115 tane mağazamız var. Üretim alanımız ise 200 bin metrekareyi buldu. Toplamda bin 400 kişi çalıştırıyoruz” bilgisini verdi. Pandemi dönemi boyunca hiç işçi çıkarmadıklarını söyleyen Gündoğdu, “Devletimiz çalışamayan işçilerimiz için teşvikler uyguladı. Bu yüzden çok fazla kaybımız olmadı. Üretimimizi güçlendirmeye ve hammaddemizi satın almaya devam ettik. İç ve dış piyasada birikmiş talep nedeniyle son 15 gündür işlerimiz çok yoğun" dedi.

İhracatta hedef pazarlarının Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkeleri olduğunun altını çizen Gündoğdu, “Pandemiden önce en büyük sıkıntımız KDV’ydi. Devletimiz KDV’yi de %8’e indirdi. Şu anda devlet elinden gelen her şeyi yapıyor ve artık bizlerde daha çok çalışıp vergi üreteceğiz. Sektörün önü açık çünkü tüm Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika ülkeleri bizim ürünlerimize büyük bir ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

ADELLO’yu 5 yılda Gündoğdu seviyesine getirmeyi hedefliyor



Aydın Gündoğdu, bölgeden tüm Türkiye’ye yayılmak istediklerine dikkat çekerek, “Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde şu anda toptan satışlarımız bulunuyor. Mağaza açarak ilerlemek yerine bir marka yaratıp mağazamızın olmadığı bölgelerde olalım, bu sayede de ihracat yapalım istedik ve bu sene ADELLO adında yeni bir marka yarattık. İstanbul Fuarı’nda ADELLO’yu tanıttık ve şimdi onun üzerinden ihracat yapıyoruz. ADELLO’nun işleri pandemi döneminde biraz durmuştu ama şimdi tekrar başladı. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. ADELLO’nun Gündoğdu Mobilya’dan farkı ise perakende olarak satmayıp, toptan satışı olması ve yurtdışına ihracat yapmasıdır. 5 yıl içerisinde ADELLO’yu Gündoğdu Mobilya büyüklüğüne getirmeyi hedefliyoruz. ADELLO’da sadece üretim olacağı için çalışan sayısı Gündoğdu Mobilya’nın 3’te 1’i kadar olacak. ADELLO ile birlikte daha az adımla aynı ciroyu elde edeceğiz. İnegöl’de 70 dönümlük bir arsaya yatırım yaptık. İnegöl’deki fabrikamızın şu anda 7 bin metrekaresini ADELLO için ayırdık” diye konuştu.

“İranlı ve Iraklı tüccarlar ağaç bırakmayacak”



Sektörün sorunlarına da değinen Gündoğdu, “Trabzon’da doğrama atölyesi çok. Ağacı, yüzde 90 katma değerinin üzerinden almadan ham olarak gönderiyorlar. Ağacı ihale ile birlikte ormandan alıp onu biçip, kurutup satıyorlar. İran ve Irak’a bilhassa kayın ağacı gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu durumu kontrol altına alması gerekiyor. Bu gidişat ormanlarımıza zarar veriyor. Kesimler ne kadar hızlandı bunu da öğrenmek gerekiyor. Bu çok ciddi bir konu. Biz ağacı uzun bir sürede işleyeceğiz ama ağacın ana hammaddesi bu şekilde gönderilirse gelecek dönemler için ağaç kalmayacak. Bu duruma devletin el koyması gerekiyor. Hem ağacımız gidiyor hem de maddi olarak yıpranıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde 30- 40 tane TIR var ve bunlar Doğu Karadeniz’i hep tarıyorlar. Yereldeki bazı kişilerin desteği ile Irak ve İranlı tüccarlar buralardan orman alıyorlar. Bizim ürettiğimiz ağaç ve buradan satın alınan ağacın sayısal verileri incelenmelidir. Burada bir dengesizlik var. Kızılağaç, kavak ve kayın kullanıyoruz bunları da olduğumuz işletmeler aracılığı ile temin ediyoruz” dedi.