Güneş Elektrik Santralleri için AVM kuruldu

Güneş Elektrik Santralleri alanında hizmet veren Elseroof, santrallerin ihtiyacı olan tüm ürünlerin bulunabileceği AVM kurdu.

Elseroof’tan yapılan açıklamada solaravm.com’un, elektrik öztüketim modelinde güneş elektrik santrallerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve güneş elektrik sistemlerin malzeme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, geniş ürün yelpazesiyle sektörde kurulum yapan EPC firmalarının taleplerini karşıladığı gibi güneş elektrik santrali kurulumlarında malzeme tedarikini kendisi yapacak yatırımcıların ürünlerle ilgili bilgi taleplerini de karşılanabildiği bildirildi.

Bu kapsamda; güneş paneli, inverter, taşıyıcı sistem, batarya, solar kablo ve konnektörlerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Elseroof güneş elektrik santrallerindeki tecrübesiyle, kaliteli hizmet ve malzeme anlayışıyla distribütörü ve bayisi olduğu bütün dünyada onay görmüş, test sertifikalarına sahip firmalarla çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.