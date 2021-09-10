Güneş enerjisinde önemli işbirliği

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yatırımları bulunan Koloğlu Holding’in enerji yatırımları da genişlemeye başladı. Koloğlu Holding bünyesindeki, GES’lerde kullanılan inverter teknolojisini üreten Solarkol Enerji ile Avrupa’nın önemli solar panel üreticilerinden CW Enerji, güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği ile yapılan üretimde iç piyasada yüzde 50 pazar payı hedeflenirken, 57 ülkeye de ihracat yapılması öngörülüyor.

İki şirket arasındaki işbirliği; CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı ve Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran’ın katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Solarkol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Boztunalı, güneş inventörlerinin yüzde 100 yerli sermaye ile üretildiğini ve Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra küresel ölçekte, mikro invertör de ürettiklerini söyleyen Boztunalı, “Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan ilk yerli güneş invertörü ve diğer ürünlerimizle sektörde önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, küresel iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıktığını belirtirken, güneş panellerinin dağ başı boş araziler dahil, ev, fabrika, OSB gibi istenilen yerlere kurulabileceğini söyledi.

Yatırım 5-7 yılda amorti ediliyor

Güneş panelleri aracılığıyla üretilen enerjinin fazlasının dağıtım şirketi aracılığıyla şebekeye satılabildiğini dile getiren Sarvan, istenilmesi halinde şebekeden bağımsız paneller sayesinde öz tüketim için elektrik üretimi gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

1 kilovat kurulu güç için yaklaşık 900-1100 dolar yatırım maliyeti bulunduğunu anlatan Tarık Sarvan, bankaların uygun koşullarda kredi verdiği projelerin geri dönüşümünün 5-7 yılı bulduğunu bildirdi.

Solarkol Genel Müdürü Kemal Ertuğran ise ilk etapta aylık 250 adetlik üretim hedeflediklerine değinirken, üretim kapasitesinin Türkiye güneş enerjisi pazarından gelecek talebe göre şekilleneceğini belirtti.

İnvertörde yüzde 77, panelde yüzde 56 yerlilik

Güneş paneli üretici CW Enerji ve inverter üretimi yapan Solarkol İş birliği çerçevesinde şirketler, Ar-Ge ve tasarımı tamamen kendi bünyelerinde geliştirdiği güneş invertör sistemleri ile güneş panelleri üreterek, Türkiye'deki pazarın yüzde 50'sine ulaşmayı hedefliyor.

İş birliği kapsamında öncelikle Almanya olmak üzere Afrika ülkelerinin de dahil olduğu dahil 57 ülkeye ihracat hedefleniyor. İnvertör yerliliğinin yüzde 77, panel yerliliğinin ise yüzde 56 seviyesinde olması planlanıyor.

Yurt çapında 81 ilde kurulacak bayilik ağı ile bireysel çatı uygulamalarında panel ve invertör desteği sağlanacak.