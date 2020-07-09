Güneydoğu Avrupa'nın en iyisi, Akbank Private Banking

09 Temmuz 2020

Türkiye'nin özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi ve yenilikçi yaklaşımıyla geliştirdiği teknolojik ürün ve hizmetleriyle, PWM Wealth Tech 2020 Awards’da "Dijital Müşteri Deneyiminde Güneydoğu Avrupa'nın En İyisi" seçildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking’in teknoloji ve dijital bankacılığın sunduğu olanakları kullanarak dijital ürünlerini artırmaya ve müşteri hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Varlık yönetimine bütünsel yaklaşımları ve yeni iş modelleri sayesinde müşterilerine farklı bir deneyim sunduklarını ifade eden Keler, süreçlerini dijital teknolojideki son gelişmeleri varlık yönetimine uyarlayarak yeniden tasarladıklarını söyledi.

Müşterilerine yüksek teknoloji mobil yatırım deneyimi sağlamak ve yenilikçi ürünler geliştirmek için gerçekleştirdikleri çalışmalarının sonuç vermesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Keler, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Müşterilerimize kusursuz hizmet sağlamak amacıyla uzaktan çalışma uygulamasına geçtik. Teknolojik altyapımız ve güçlü varlık yönetimi platformumuz sayesinde bütün çalışanlarımız; çevrimiçi platformlar ve iPad’ler ile birlikte müşterilerimize destek olmaya devam ettiler. Önümüzdeki süreçte de dijital çözümler ile müşterilerimize; kişiselleştirilmiş ve entegre bir hizmet ve yatırım deneyimi sunmaya devam edeceğiz."