Günsan 4 ildeki 4 projede yer aldı
Anahtar ve priz sektörüne getirdiği yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu ve inşaat projelerinde yer alan Günsan referanslarına son olarak İzmir, Gaziantep, Ankara ve Antalya’daki projeleri ekledi.
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Günsan’ın çözüm ortağı olduğu projelerden biri Emlak Konut GYO'nun Saraçoğlu restorasyonu oldu. Ankara’nın merkezi Kızılay’da, Saraçoğlu Mahallesi’nde yer alan toplu konutların restorasyonu kapsamında projenin yaşam alanlarında Günsan’ın Eqona Serisinden İnox Bronz Anahtarlar kullanıldı.
Ayrıca Antalya’da hayata geçirilen Azuu Hotel’in konuk odaları, Eqona Füme Anahtar ile aydınlatılacak.