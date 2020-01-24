Günsan Elektrik, kadınları elektrik ustası yaptı

24 Ocak 2020

HASAN KUŞ

Kadınların ekonomik olarak güçlenmelerinden çocukların ve ebeveynlerin eğitimine kadar pek çok kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesine imza atan Günsan Elektrik, 2019 yılının ilk yarısında ‘Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi’ni hayata geçirdi. Şirket, bu projesiyle geleneksel bir sektör olan elektrik sektöründe kadınlar için yeni çalışma alanları yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında teorik ve pratik eğitimler alan 13 katılımcılar temmuz ayında mezun oldu ve elektrik ustası olarak Günsan bünyesinde ya da kendi işyerini açarak çalışmaya başladı.

8 kadın usta Günsan’da işe başladı

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaparak çocuklara eğitim anlamında destek olacak projeler hayata geçirdiklerini belirten Günsan Elektrik CEO Francisco Gil Garcia, “Ayrıca çocukların okudukları okulların daha güvenli olması için anahtar ve prizlerinin yenilenmesi anlamında da sponsorluk çalışmalarımız var. Sektöre ve gelecek nesillere değer veren projeler içinde yer almayı kendimize her zaman görev ediniyoruz” dedi. Projenin elektrik sektöründe kadın erkek fırsat eşitliğine katkı sağlayacağını söyleyen Garcia, “Ancak bunun ötesinde projemize ilham olan Hanife Kaymaz gibi örneklerin çoğalması tabuların yıkılması açısından da çok önemli. Eğitimini başarıyla tamamlayan 13 kadın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR onaylı ‘Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme Belgesi’ aldı. Mezun olan 13 kadından sekizi Günsan Elektrik bünyesinde istihdam edildi. Bir kadın usta ise kendi iş yerini açma hazırlığı içinde” açıklamasını yaptı.

Projenin kadınların her zorluğun üstesinden gelerek kendilerini geliştirebilecekleri konusunda farkındalık yaratarak, onların özgüvenlerinin gelişimine de katkıda bulunduğunu ifade eden Francisco Gil Garcia, “Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle marka değerlerimiz doğrultusunda, daha iyi bir toplum için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi’ ile ihtiyaç sahibi ve çalışmak isteyen kadınlara, mesleki tecrübe sağlayıp, istihdam ederek iş hayatına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.