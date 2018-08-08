Günsan Elektrik’te üst düzey atama

08 Ağustos 2018

İnşaat sektörü için; anahtar, priz gibi elektrik tesisat ekipmanları ürünleri üreten, iç pazarın yanı sıra ihracata da odaklanan Günsan Elektrik’te üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. 2014 yılından bu yana şirketin üst düzey yöneticisi olan Stephane Nuss’ın yerine, Francisco Gil Garcia getirildi.

Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia’nın konut ve ticari B2B ürün kanallarında 18 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Kariyerine 2000 yılında Fransa’da elektrik mühendisi ve proje yöneticisi olarak başlayan Francisco Gil Garcia; operasyon yönetimi, iş geliştirme, strateji tanımı ve uygulaması alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu yana Schneider Electric Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Gil Garcia, 2018 Ağustos ayı itibariyle Günsan Elektrik’te CEO görevini yürütecek.