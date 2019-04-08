Günsan, yeni havalimanına 1 milyon liralık yatırım yaptı

08 Nisan 2019

Anahtar-priz sektöründe Fantasy, Visage, Eqona, Valta ve Radius markalarının tasarımını, üretimini ve satışını gerçekleştiren Günsan Elektrik, İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma güvenliğinde Eqona model anahtar ve priz ürünleriyle yer aldı.

Havalimanında 100 bin adede yakın anahtar ve priz kullanıldığını belirten Günsan CEO’su Francisco Gil Garcia, “200 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı’na aydınlatma güvenliği için yatırımda bulunduk. Yatırımımızın toplam tutarı ise yaklaşık 1 milyon lira oldu” dedi.

“Çözüm ortağı olmayı planlıyoruz”

Bugün itibarıyla birinci etabı tamamlanan İstanbul Havalimanı’nda yeni etapların birkaç yıl içinde biteceğini kaydeden Garcia, yeni etaplarda da İstanbul Havalimanı’nın çözüm ortağı olmayı planladıklarını ifade etti.

Son iki yılda özellikle gayrimenkul alanında adımlar attıklarını dile getiren Garcia, “Büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin yanı sıra öne çıkan projelerde de yer alıyoruz. İstanbul Havalimanı buna güzel bir örnek oldu. Türkiye ekonomisine katkı sunacak bu projenin, markamızın konumunu daha da güçlendireceğine ve prestijine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Garcia; Bursa, Adana, Yozgat ve Elazığ şehir hastaneleri başta olmak üzere birçok kamu projesinde de yer aldıklarını aktardı.