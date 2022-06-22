Günsan’ın ‘düğmeleri’ 50 ülkede ışıkları açıyor

Handan Sema CEYLAN

Bu yıl 40’ıncı yaşını kutlayacak Günsan Elektrik, üretiminin yüzde 65’ini ihraç ediyor. Dünyanın 50 ülkesinde, tıpkı Türkiye’deki gibi akşam üstleri “düğmeye bas da gözümüz görsün” deniyor mudur bilinmez ama, bu ülkelerde odaları Günsan’ın anahtar prizleri aydınlatıyor. Geçen yıl 17 bin çeşit, 70 milyon ürünü piyasaya sunan firma, inşaat sektörüne alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları üretiyor. Günsan’ın Türkiye’de de 36 bayisi bulunuyor.

BULGARİSTAN, ROMANYA VE YUNANİSTAN’DA PAZAR HAKİMİ

Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, 2021 verilerine göre “Elektrik-Elektronik İhracat Onur Listesi”ndeki 84’üncü firma olduklarını kaydediyor. Kaya, cirolarının yüzde 65’ini ihracattan sağladıklarını da belirtiyor ve ekliyor: “Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’da pazar hakimiyiz. Orta Asya’dan Balkanlara, Kuzey Afrika’da Cezayir, Fas, Tunus’a kadar çok etkiniz.”

İSTANBUL’A YAKIN YENİ BİR YATIRIM GELİYOR

Kaya, büyümelerinde Türk müteahhitlerin, yurtdışında yaptıkları projelerin de katkısı olduğunu belirtiyor. “Pandemi, tedarikin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bir taraftan kaliteli ve çok seçeneğimiz var, diğer taraftan müteahhitlerimize çok hızlı tedarik sağlıyoruz. Onlar da ister Türkiye’de ister yurtdışı projesinde ürünlerimizi rahatlıkla kullanıyorlar” diyen Kaya, şunları söylüyor: “Özellikle ev tipi ürünler üretiyoruz. Türkiye’de sektörümüzde öncüyüz. Geçtiğimiz yıl hat kapasite doluluğumuz yüzde 85’i aştı. Biliyorsunuz geçen yılın başında hala pandemi kısıtlamaları vardı. Üretimimizin 50 milyon adetten fazlası tam üründü. Toplamda 70 milyondan fazla ürün pazara sunuldu. Artık Sancaktepe’deki tesisimizdeki bu kapasiteler bize yetmiyor. İstanbul yakınlarında ikinci bir yatırıma daha imza atmak için ön çalışmalar yapıyoruz. 2025’te Afrika ve Ortadoğu’nun üretim üssü haline geleceğiz. 150 milyon adetlik üretime ihtiyacımız olacak. Biliyorsunuz 2014 yılında Schneider Elektrik, Günsan’ı satın aldı. Türkiye’de yatırımı büyütüyoruz.”

YÜZDE 15’İ AKILLI ÜRÜNLERDEN OLUŞACAK

Şu anda 400 kişilik istihdamları olduğunu ve yeni yatırımları ile çalışan kişi sayısını da artıracaklarının bilgisini veriyor Kaya. Geçen yıl cirosal olarak yüzde 60 büyüdüklerini belirten Kaya, bu yıl da aynı oranda büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. Firmanın hedefinde USB girişi olan C Type prizlerle, LED’ler için de özel üretimler var. Kaya, “Bugünün trendlerine uygun üretim yapıyoruz. Ayrıca yakın zamanda akıllı ürünler konusunda da önemli çalışmalarımız olacak. Dünyada tüm elektrikli aletler birbirleri ile bağlantılı hale gelirken, bizim de ürünlerimizin yüzde 15’ini ilk aşamada akıllı ürünler oluşturacak” şeklinde konuşuyor.

40. yılda, 40 şehir-40 okul

Bu yıl Günsan’ın kuruluşunun 40’ıncı yılı. Biz de özellikle okullarımız için bir şey yapmak istedik. 40 şehirde 40 okulun tüm elektrik düğmelerini, prizlerini yenileyeceğiz. Yeni yaşımızı çocuklarımızın güvenliğini sağlayarak kutlayacağız. Ayrıca meslek liseleri için de bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama bir projemiz var ki bizim için anlamı çok özel. Biliyorsunuz elektrikçilik erkek egemen bir sektör olarak görülür. 2019’da “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi yaptık. 13 kadına elektrikçilik eğitimi verdik. 8’i bizim bünyemizde istihdam oldu. Biri de kendi dükkanını açtı. Bu çok gurur verici. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan ‘Cinsiyet Eşitliği’ne yoğunlaştık. Bizim üretimde mavi yakalılar arasında kadınların oranı yüzde 50’ye yakın. El becerileri ile üretimimize katkı sunuyorlar. Yönetim ekibimizin de yine yarısı kadın.

GEP, elektrikçilere puan kazandırıyor

Günsan Elektrikçiler Platformumuz var. Kısaca GEP Clup diyoruz. Elektrikçiler Günsan ürünlerini aldıkça puan kazanıyor. Sonra istedikleri gibi bu puanı harcayabiliyorlar. Şu anda bu platformumuzda Türkiye’nin her yerinden 2 bin 700 elektrikçi var. Bu yılsonunda 4 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu bir nevi müşteri sadakat programı. Dijital dünyaya hızla uyum sağlıyoruz.