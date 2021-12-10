Güral Porselen’den 40 milyon Euro’luk yatırım

Özge YAVUZ

Kütahya’da 275 bin metrekarelik alanda, Ortadoğu ve Avrupa’daki tek çatı altında üretim yapan en büyük beyaz ve bone porselen üreticisi Güral Porselen, pandemide önemli bir başarıya imza atarak, 2020’nin porselen sofra ve mutfak eşyası kategorisinde ihracat şampiyonu oldu. Güral Porselen’in bugünlerde başka bir heyecanı daha var. Şirket, önemli bir yatırımla yer-duvar karosu üretimine de girdi. ‘Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası’ adıyla Kütahya’da faaliyete geçirilecek yatırım için 40 milyon Euro harcayan Güral, üretime 2022 Ocak ayında başlamayı planlıyor. Burada ilk hedefl erinin ilk yıl için 7 milyon metrekarelik üretim yapmak olduğunu açıklayan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, “Önce 11 milyon ardından 35 milyon metrekarelik üretime çıkacağız. Bu alanda da önemli hedefl erimiz var” dedi.

İhracatta atağa kalktı

Pandemiye, stoklarında otel tüketimine yönelik HoReCa ürün grubuyla yakalanan, ancak bu durumu fırsata çeviren şirket, ihracat müşterilerine daha fazla ürün satmayı başardı. Müşterileriyle tek tek iletişime geçerek, ‘Size daha fazla ürün vermek istiyoruz’ diyen ve karşı taraftan olumlu cevap alan şirket, pandemi döneminde iç piyasanın yanı sıra, ihracatta da önemli satış gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeleri paylaşmak üzere, bir grup gazeteciyle bir araya gelen Harika Güral, 2019’da olduğu gibi 2020’de de kendi alanlarında yakaladıkları ihracat liderliğinin perde arkasını anlattı.

100 milyon parçalık üretim

Güral Porselen, yılda 100 milyon parçalık üretim yapıyor. Son yıllarda fine bone porselen üretimiyle atağa kalkan şirketin, 2018’de dijital baskılı ürünler yaparak, ihracatta rakiplerinden ayrıştığını anlatan Harika Güral, dijital baskı alanına her yıl önemli miktarda yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Bu sayede katma değerli ihracatın kapısını açtıklarını belirten Güral, şunları anlattı: “İhracatımızın toplam satışımız içerisindeki payı yüzde 50’ydi 2018’e kadar. Ancak dijital baskı gelişmesiyle birlikte yurt dışında atak yaptık. İhracatın payı yüzde 65’e çıktı. Türkiye’nin çimento, cam ve seramik sektöründeki kilogram başına ihracat değeri 0,9 dolar iken, Güral olarak kilogram değerimiz 2 dolar. Katma değerli ihracata önem veren bir şirketiz. Bu alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz.” Table wear denilen sofra ürünlerinde dünya genelinde 2019’da 8 milyar dolar olan pazarın, 2020’de 6.9 milyar dolara düştüğünü açıklayan Güral, “Türkiye’de ise ihracat 2019’da 84 milyon dolar iken, 2020’de bu rakam 60 milyon dolara düştü. Bizim Güral olarak Türkiye’nin ihracatındaki payımız ise yüzde 36” dedi.

"Yabancı müşterilere fiyat veremiyoruz"

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere ağırlıklı Avrupa’ya ihracat yapan Güral Porselen, bu pazarlara HoReCa kategorisiyle birlikte son dönemde ev grubu ürünleri için de ihracatı artırmayı hedefl iyor. Avrupalı müşterilerinin, daha kaliteli olması sebebiyle Uzakdoğu’dan değil Türkiye’den alım yapmayı tercih ettiğini açıklayan Harika Güral, artan döviz kuruyla birlikte hammadde fiyatlarının da yükseldiğini, artan üretim maliyetlerini ise Avrupalı müşteriye kabul ettirmekte zorlandıklarını söyledi. Güral şöyle devam etti: “Biz eskiden müşterilerimize yıllık fiyatlar verirdik ve her yıl ortalama yüzde 3-5 zam yapardık. Şimdi fiyatları artıracağımızı, yüzde 20 gibi bir fiyat geçişi olacağını söylediğimizde, bunu kabul etmiyorlar, bir de bu fiyat artışını anlayamıyorlar. Kurdaki artış, üretim maliyetlerimizi artırmasaydı belki ihracatta işimize yarardı ama bu durumda yaramıyor. İhracatta fiyatla ilgili sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor.”