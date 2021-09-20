Güral Porselen’in Tavus Kuşu Zuchex Fuarı’na damga vurdu

Sektörünün lider markası Güral Porselen, en yeni koleksiyonlarını sergilediği Zuchex Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. 16 – 19 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde düzenlenen, sektöründe dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda Güral Porselen inovatif, tasarım odaklı ürün koleksiyonları ile boy gösterdi.

Porselen tavus kuşu hayranlık uyandırdı

Güral Porselen’in enstalasyon (yerleştirme sanatı) sanatı kullanılarak hazırlandığı görsel hayranlık uyandıran tavus kuşu eseri, Zuchex Fuarı’na damgasını vurdu. Zarif Güral Porselen tabakları kullanılarak hazırlanan tavus kuşu, estetik yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu özel tasarım, estetik ve fonksiyonelliğin kusursuz uyumunu sergilemenin önemi ile özel olarak dizayn edildi.