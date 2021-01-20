Gürcistan'a gidecek Sultan LF otobüslerde Allison marka şanzıman kullanıldı

Otokar, Gürcistan’a 117 adet Sultan LF otobüsünü Allison tam otomatik şanzıman donanımıyla teslim ediyor. Allison'dan yapılan açıklamaya göre, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan LF, kullanıcılardan büyük talep görüyor. Allison T3270R xFETM şanzımanların kullanıldığı Sultan LF otobüsler, Gürcistan’da beş farklı şehirde hizmet verecek.

Verilen bilgiye göre, Gürcistan’da kullanılacak 8.4 metre uzunluğundaki Sultan LF otobüsler, 107 kW güç ve 632 nm/tork üretebilen Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 5 motora ve 6 ileri vitesli, dahili retarderlı Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Bu araçlarda bulunan Allison 3000 serisi xFE şanzımanlar, FuelSense 2.0 Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiriyor. Allison’ın beşinci nesil elektronik kontrolleriyle donatılan FuelSense 2.0 Max paketi, Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma ve Araç İvmelenme Kontrolü özelliklerine sahip. DynActive Vites Değişimi özelliği ise araç ve çevresel parametrelere göre en verimli vites geçiş noktasını seçmek için bir algoritma kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Berk Gönenç,“Önden motorlu ve yüksek tabanlı otobüs modeli Otokar Sultan araçlarında Allison T2100 xFETM model tam otomatik şanzımanımız kullanılırken, tam alçak tabanlı şehir içi küçük otobüs modeli yeni Sultan LF’de Allison T3270R xFETM şanzıman donanımı bulunuyor. Otokar Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yüksek standartlar sunuyor." diye açıkladı.

Bakım maliyetlerini azaltıyor

Allison tam otomatik şanzımanların manevra kabiliyetini ve ivmelenmeyi artırdığına dikkat çeken Berk Gönenç, ürünlerinin şehir içinde dar yollara sahip, sık dur-kalkın gerektiği güzergahların yanı sıra Gürcistan gibi dik yokuşların ve inişlerin bulunduğu coğrafi koşullarda da büyük avantaj sağladığını söyledi.

Allison tam otomatik şanzımanların tork konvertörü sayesinde baskı balata sistemi kullanılmadığı için bakım maliyetleri azalattığını belirttem Gönenç, "Debriyaj arızaları veya değişim gerekliliği ortadan kalktığı için daha az bakıma giren aracın aktif kullanım süresi artarak filonun daha verimli yönetilmesini sağlıyor. Öte yandan Allison şanzımanlarımızın uzun kullanım ömrü ve bakım kolaylığı sayesinde sadece periyodik yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Tüm bunlar da aracın toplam sahip olma maliyetini iyileştirerek otobüs filolarına avantaj sağlıyor.” dedi.