Gülsüm ERDEM / MANİSA

Türkiye’nin en büyük tam entegre yumurta üretim tesisine sahip olan Güres Group, yumurta tozu üretimine başladı. Yumurta tozu üretimi ile ithalatın önünü kesmeyi planlayan Güres, yumurta tozunda ihracat ayağını da güçlendirme hedefinde. Yumurta tozunda ürün çeşitliliğini de geliştirecek olan firma, yumurtada katma değerli ürünlere odaklandı.

Viyol fabrikasından kuluçka, yarka ve damızlık üretim tesislerine, biyokütle enerji santralinden kafes ve ekipman teknolojileri fabrikasına; Türkiye’nin tek çatı altına toplanmış en büyük tam entegre yumurta üretim tesisine sahip Güres Group’un son olarak yumurta tozu üretim tesisini faaliyete geçirdiğini belirten Güres Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres, “Pastörize sıvı yumurta ihracatımız sürerken, yumurtayı daha ileri işlenebilir duruma getirmek için çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni tesisimizde; yumurta tozu üretimi ile hem ülkemizdeki ithalat açığını gidererek ekonomiye katkı sunmayı, hem de Güres kalitesini dünya pazarı ile buluşturmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Katma değerli üretim, diğer taraftan Türkiye’nin yumurta ihracatına ikinci ve üçüncü ürün çeşidi ile katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Türkiye, üretimde ilk 10 ülke arasında

Dünya yumurta üretiminde her zaman ilk 10’un içinde bulunan Türkiye’nin, İtalya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerden yumurta tozu ithal ettiğini ifade eden Güres, “Bugün yumurta tozunu dışarıdan ithal etmek üzücü. Türkiye’nin en büyük yumurta üreticisi olarak elimizi taşın altına koymayı ve bu konuda öncü olmayı istedik. Yumurta sektöründe katma değerli üretimi geliştirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yumurta ihracatının dışında; bıldırcın yumurtası, bıldırcın eti, pastörize sıvı yumurta, yumurta viyolü çeşitleri ve son olarak yumurta tozu ile Türk markasını küresel pazarda başarıyla temsil ettiklerini belirten Güres, “Yumurta tozunu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Körfez ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Tavuk gübresinden elektrik üretiyor

Gıda sektöründeki üretim faaliyetlerinin yanında kanatlı sektörüne de hizmetler sunan; enerji, teknoloji ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren Güres Group’un, yıllık 1,5 milyar adet yumurta üretimi gerçekleştirdiğini de anımsatan Güres, şunları söyledi: "Gıda sektöründeki üretimimizin yanı sıra, kanatlı sektörüne de hizmetler sunmakta; enerji, teknoloji ve tarım faaliyetlerinde bulunmaktayız. Kendi bünyemizde ürettiğimiz yüksek teknolojik kurutucular sayesinde tavuk gübresini kurutup, teknolojik kazan reaktöründe yakarak elektrik enerjisi üretiyoruz. Türkiye’nin enerji ihtiyacına katkı sağlıyoruz.”