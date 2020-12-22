Güriş Holding, 120,4 MW kurulu güce sahip Ulu RES'i devreye aldı

Yatırımı ve yapımı Güriş Holding tarafından gerçekleştirilen, Bursa İnegöl ve Keles ilçelerinde yer alan 120,4 MW kurulu güce sahip Ulu RES, ilk iki türbinin kabulüyle birlikte elektrik üretimine başladı.

Güriş Holding'den yapılan açıklamaya göre, Ulu RES’te 29 adet Enercon (2 adet 3,5 MW E-138 EP3 ve 27 adet 4,2 MW E-138 EP3 E2) türbini yer alıyor. 111 metre kule yüksekliği ve 138 metre kanat çapındaki Enercon türbinler, düşük ve orta güçteki rüzgâr rejiminde de yüksek güç üretmek üzere tasarlandı.

2000'den itibaren yenilebilir enerji alanında yatırım yapıyor

Verilen bilgiye göre, inşaat sektöründe 1958'den bu yana hizmet veren Güriş Holding, 2000 yılından itibaren yenilenebilir enerji alanında yatırım yapıyor. Söz konusu yatırımlarla 2020 yılında Türkiye’nin en büyük RES yatırımcıları arasına giren Güriş Holding, yurt içinde 10 ve yurt dışında 2 rüzgâr enerji santralleri ile toplam 653 MW RES kurulu gücüne sahip.

Yurt dışı RES’leri 32,4 MW Ovid RES Ukrayna’da ve 32,4 MW Kitka RES Kosova’da bulunan Güriş Holding, 6 adet toplamda 104,10 MW gücünde hidroelektrik santrali (HES), 10 adet 588,25 MW gücünde rüzgâr enerji santrali (RES) ve 7 adet de 210 MW gücünde jeotermal enerji santraline (JES) sahip. Yurt içinde bulunan 23 santrali ile toplamda 903 MW işletme kurulu gücü bulunan holdingin yurt dışı işletme kurulu gücü ise 64,8 MW. Güriş Holding, yapımını ve yatırımını gerçekleştirdiği RES yatırımlarına yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor.