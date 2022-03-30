Güriş Holding’den Muğla’ya 10 bin ağaç desteği

Yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetleriyle Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını ve karbon salımını azalmaya katkı sunan Güriş Holding, sürdürülebilir bir gelecek adına çevreye verdiği katkılara da devam ediyor.

1131.75 MW kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santralleri ile çevreye dost enerji üretmeye devam eden Güriş Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kadın çalışanları için Aydın’da 7 ayrı bölgeye, 3 bin 600 adet tarım alanında incir fidanı dikimi gerçekleştirdi. Holding, bu kez de Muğla Fatma Rüzgar Enerji Santrali’ne 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. 30 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

“Sürdürülebilirlik önceliğimiz”

Güriş Holding olarak sosyal sorumluluk bilincinde hareket ettiklerini ve gerçekleştirdikleri her çalışmada çevreye ve dünyaya katkı sağlamayı göz önünde bulundurduklarını belirten Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, “Sürdürülebilirlik önceliğimiz. Sürdürülebilir bir geleceğe verdiğimiz değer doğrultusunda çevreye dost yenilenebilir enerji faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Temiz ve milli enerji çalışmalarımızın dışında faaliyet gösterdiğimiz bölgeler öncelikli olmak üzere çevreye katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Güriş Holding olarak 2009’dan beri tüm santrallerimizde 400 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 10 bin ağaç dikimi ile de Muğla ve çevresine katkı sağladık.” şeklinde konuştu.