GÜRİŞ Kosova’nın ilk RES’ini devreye aldı

30 Ekim 2018

MEHMET KARA

Türkiye’nin önde gelen enerji sektörü oyuncularından GÜRİŞ Holding, yurt dışındaki yenilenebilir kaynağa dayalı ilk elektrik üretim yatırımını tamamlayarak faaliyete geçirdi.

Toplam 73 milyon dolarlık harcamayla hayata geçirilen proje için GÜRİŞ Holding dış finansman kullanmak yerine tümüyle özkaynaklarını devreye soktu. Şirket yetkilileri, santralin 8-10 yıl içinde kendini tümüyle amorti edeceğini öngörüyor.

Kosova’da, Sırbistan sınırına yakın bir bölgede kurulan 32.4 MW’lik Kitka Rüzgar Enerji Santrali (Kitka RES), düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Törene GÜRİŞ Holding Kurucu Başkanı İdris Yamantürk, Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kosova Çevre Bakanı Fatmir Matoshi, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve ABD Büyükelçiliği temsilcisi Lori Michaelson katıldılar.

Yılda 95.6 milyon kWh Kosova’nın ilk lisanslı rüzgar santrali unvanına sahip Kitka RES, 3.6 MW’lik 9 adet GE rüzgar türbininden oluşuyor. 32.4 MW’lik kurulu gücüyle, ülkedeki toplam kurulu gücün yüzde 2.02’sini temsil eden Kitka RES, yıllık yaklaşık 95.6 milyon kilovatsaatlik (kWh) üretimiyle, 2017 yılı rakamlarına göre Kosova’nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2.3’lük kısmını karşılayacak.

Yamantürk: Yatırımlarımız sürecek

GÜRİŞ Holding Kurucu Başkanı İdris Yamantürk, Kitka RES’in açılışında yaptığı konuşmada “Ben mühendisim. Bir heykeltraş veya bir ressam eserinden ne kadar çok övünürse, ben de bitirdiğimiz eserlerden o kadar çok övünç duyuyorum. GÜRİŞ’in birçok memlekette 160’ı aşkın eseri vardır. Burada da her zaman olduğu gibi her şeyin en kalitesini seçerek yaptık. Yenilebilir enerji konusunda gerek Türkiye gerek dünyada faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. GÜRİŞ Holding’in yurt dışı rüzgar santrali yatırımlarından biri de Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna’da 70 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen 32.4 MW’lik rüzgar santralinin yıl sonundan önce ticari elektrik üretimine girmesi bekleniyor.

Açılışta konuşan Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kitka RES’in modern bir Kosova’nın neye benzemesi gerektiği konusunda en iyi örneği oluşturduğunu vurguladı. GÜRİŞ yetkililerine yatırım için teşekkür eden Hoxhaj, yeni yatırımlarda desteklerinin süreceğini söyledi.

12 yıllık fiyat ve satış garantisi



GÜRİŞ Holding’in Kosova’daki şirketi Air Energy tarafından işletilecek Kitka Rüzgar Enerji Santrali’nin yılda yaklaşık 95.6 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Air Energy ile Kosova’nın elektrik sistemi operatörü KOSTT arasında yapılan anlaşmaya göre, Kitka RES’in üreteceği elektrik 12 yıl boyunca kilovatsaat başına 8.5 Euro Cent fiyatla satın alınacak. 9 Adet GE 3,6 MW (110 metre kule yüksekliği ve 137 metre rotor çapı) türbinden oluşan santral 11 Ekim 2018 tarihinde anlaşma çerçevesinde ticari elektrik üretimine başladı. GÜRİŞ Holding, Kitka RES’in, yerel otoritelerin tahminlerinin de ötesinde bir hızla hayata geçirilmesine paralel, Kosova’da her biri 35’er MW’lik, toplam 70 MW’lik iki adet yeni rüzgar santrali daha kurmak üzere başvuru yaptı. Şebeke operatörünün ilave bağlantı kapasitesi açması halinde GÜRİŞ bu yatırımları da hayata geçirecek. Ancak şirket yetkilileri ilave kapasitenin kısa sürede açılmasını beklemiyor.