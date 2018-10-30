GÜRİŞ Kosova’nın ilk RES’ini devreye aldı
GÜRİŞ Holding, Kosova’nın ilk rüzgar santralini kurarak elektrik üretimine başladı. 32.4 MW’lik santralin bir benzeri de Ukrayna’da yakında devreye girecek.
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