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GÜRİŞ Kosova’nın ilk RES’ini devreye aldı

GÜRİŞ Holding, Kosova’nın ilk rüzgar santralini kurarak elektrik üretimine başladı. 32.4 MW’lik santralin bir benzeri de Ukrayna’da yakında devreye girecek.

GÜRİŞ Kosova’nın ilk RES’ini devreye aldı
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