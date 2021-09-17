Gürmen Group, mağaza sayısını 130’a çıkardı

Gürmen Group, erkek moda markaları RAMSEY ve KİP’in iki yeni mağazasının hizmete alarak sonbahar-kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Müşteri deneyimini üst seviyede tutacak şekilde tasarlanan RAMSEY İskenderun Park Forbes AVM ve KİP Konya Kent Plaza AVM mağazaları Eylül ayı itibarıyla tüketicilerle buluştu.

Yurt içinde ve dışında yeni mağazalarla büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Eylül ayı itibarıyla toplam mağaza sayısını 130’a çıkardıklarını bildirdi.

Bu yılın sonuna kadar ise yurt içinde ve dışında 10 yeni mağaza açmayı planladıklarını açıklayan Doğan, “Eylül ayı içinde KİP Forum Aydın mağazamız da tüketicilerle buluşacak. Perakende sektörünün çok dinamik bir sektör olması nedeniyle mağazacılıktan hizmet süreçlerine, alışveriş kanallarından moda dinamikleri ve müşteri beklentilerine kadar tüm alanlardaki farklı öğretileri dikkate alarak bünyemize katıyoruz. Özellikle önümüze çıkan fırsatları aktif bir şekilde değerlendiriyor, yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Topluma ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tüketicilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz.” dedi.