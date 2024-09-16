Gürok Grup, 200 milyon dolar yatırımla maden suyu üretecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sofra camı ve cam amba­lajdan kiremite, turizm­den yapıya kadar farklı sektör­lerde faaliyet gösteren Gürok Grup, gıda sektörüne maden suyuna markası AVOYA ile gi­riş yaptı. İlk etapta 7 çeşit ile pazara giren marka, 2024 yıl­sonuna kadar Türkiye gene­linde 40 bin satış noktasında ürünlerini ulaştırmayı hedef­liyor.

Magnezyum ve toplam mineral değeri bakımından en yüksek maden suları arasında yer alan markanın, ayrıca sek­törde bir ilk olarak meyve ve bitki özleri ile zenginleştiril­miş formül ve doğal içeriklerle hazırlanan maden sularını tü­keticilere sunduğu belirtildi.

Sektördeki boşluğu dolduracak

Tüketicilere hem doğal hem zengin mineralli bir içecek de­neyimi yaşatmayı hedefledik­lerini ifade eden Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Veki­li Esin Güral Argat, “Türkiye, maden suyu sektöründe bü­yük bir büyüme potansiyeline sahip.

Markalarını hayata ge­çirirken, Türkiye’nin maden suyu pazarındaki büyük po­tansiyelini ve tüketici trend­lerini titizlikle inceledik. Sağ­lıklı yaşam eğilimleri, maden suyu sektöründeki büyümeyi daha da hızlandırıyor. Verile­re göre, Türkiye’de maden su­yu kategorisi 1,5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında 10 kat büyüme potansiyeli ta­şıyor. Ağustos 2024 verilerine göre; özellikle pandemi sonra­sı, tüketici dünyasında gide­rek önem kazanan iyi yaşam kavramı, tüketici beklentileri­ni de değiştirdi.

Tüketicilerin beklentisi yüzde 67 oranın­dayken, sektörün bu beklenti­leri karşılama oranı yüzde 35. Yani, arada yüzde 32 oranın­da büyük bir beklenti eksikliği söz konusu. Biz de bu alanda­ki önemli bir boşluğu doldur­mak ve beklentileri karşıla­mak üzere markamızla önemli bir yatırıma adım attık” dedi.

Kapasite, 10 yılda 2,5 milyar şişe üretimine çıkacak

Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla ta­mamladıklarını aktaran Ar­gat, “2024 yılının ikinci ya­rısından sonra 20 bin met­rekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık.

Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana geniş­leterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şi­şe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyo­ruz. Yılsonuna kadar Türkiye genelinde 40 bin satış nokta­sında ürünlerimizi yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyo­ruz” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl yeni mar­kalarını dünyaya da tanıta­caklarının altını çizen Argat, sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin magnez­yum ve toplam mineral de­ğeri en yüksek, su kaynakla­rından elde edilen ürünleri­mizle içecek kategorisinde de diğer sektörlerde olduğumuz gibi iddialı bir oyuncu olaca­ğız. Ürün ve marka değerimi­zin global olduğuna inanıyo­ruz.

2025’te Avrupa’da belir­lediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştir­meyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaş­mayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüz­de 7’lik bir pazar payı hedef­liyoruz.” Şuana kadar yapı­lan 30 milyon dolar yatırımın dörtte biri Ar-Ge’ye yapıl­dı.

AVOYA’nın yüksek tekno­lojiye sahip bir üretim tesisi olduğunu vurgulayan Argat, “Burdur’daki 20 bin metreka­relik üretim alanımızda, Av­rupa’nın en yüksek standart­larına sahip Ar-Ge laboratu­varlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Müm­kün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Dünyaya verdi­ğimiz önem çerçevesinde su tüketimimizi azaltacak çalış­malara ağırlık veriyoruz. Ço­ğunlukla tedariğimizi yerli üretimlerle karşılamaya çalı­şıyoruz.”

Meyve oranıyla öne çıkıyor

Markanın; magnezyum bakımından en yüksek ve toplam mineral değerine sahip AVOYA doğal maden suyu, % 4 meyve oranı ve bitki özleri ile meyveli maden suyu ve yüksek meyve oranına sahip meyve ve bitki özlü maden suyu AVOYA Blend serisi olmak üzere 3 segmentte ürünü bulunuyor.

Meyveli maden sularında Çilek & Gül, Limon & Limon Çiçeği ve Elma & Adaçayı ile 3 seçenek, Blend serisinde ise yine ‘Hibiscus, Greyfurt ve Vişne’ çeşitleri yer alıyor. Tüm meyveli maden suları ve Blend serisi tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeden %100 meyve suyu ile hazırlanıyor. Ayrıca, şirket, geri dönüşüme uygun ambalajları ve doğa dostu malzemeleri ön planda tutuyor.