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Gürok Grup, 200 milyon dolar yatırımla maden suyu üretecek

Gürok Grup, yeni içecek markası AVOYA ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne adım attı. 200 milyon dolar yatırım ile Burdur’da 125 bin metrekarelik alana kurulması planlanan üretim tesisisin ilk fazı 30 milyon dolarlık yatırım ile tamamlandı.

Dünya Gazetesi
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Mehmet Hanifi GÜLEL

Sofra camı ve cam amba­lajdan kiremite, turizm­den yapıya kadar farklı sektör­lerde faaliyet gösteren Gürok Grup, gıda sektörüne maden suyuna markası AVOYA ile gi­riş yaptı. İlk etapta 7 çeşit ile pazara giren marka, 2024 yıl­sonuna kadar Türkiye gene­linde 40 bin satış noktasında ürünlerini ulaştırmayı hedef­liyor.

Magnezyum ve toplam mineral değeri bakımından en yüksek maden suları arasında yer alan markanın, ayrıca sek­törde bir ilk olarak meyve ve bitki özleri ile zenginleştiril­miş formül ve doğal içeriklerle hazırlanan maden sularını tü­keticilere sunduğu belirtildi.

Sektördeki boşluğu dolduracak

Tüketicilere hem doğal hem zengin mineralli bir içecek de­neyimi yaşatmayı hedefledik­lerini ifade eden Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Veki­li Esin Güral Argat, “Türkiye, maden suyu sektöründe bü­yük bir büyüme potansiyeline sahip.

Markalarını hayata ge­çirirken, Türkiye’nin maden suyu pazarındaki büyük po­tansiyelini ve tüketici trend­lerini titizlikle inceledik. Sağ­lıklı yaşam eğilimleri, maden suyu sektöründeki büyümeyi daha da hızlandırıyor. Verile­re göre, Türkiye’de maden su­yu kategorisi 1,5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında 10 kat büyüme potansiyeli ta­şıyor. Ağustos 2024 verilerine göre; özellikle pandemi sonra­sı, tüketici dünyasında gide­rek önem kazanan iyi yaşam kavramı, tüketici beklentileri­ni de değiştirdi.

Tüketicilerin beklentisi yüzde 67 oranın­dayken, sektörün bu beklenti­leri karşılama oranı yüzde 35. Yani, arada yüzde 32 oranın­da büyük bir beklenti eksikliği söz konusu. Biz de bu alanda­ki önemli bir boşluğu doldur­mak ve beklentileri karşıla­mak üzere markamızla önemli bir yatırıma adım attık” dedi.

Kapasite, 10 yılda 2,5 milyar şişe üretimine çıkacak

Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla ta­mamladıklarını aktaran Ar­gat, “2024 yılının ikinci ya­rısından sonra 20 bin met­rekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık.

Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana geniş­leterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şi­şe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyo­ruz. Yılsonuna kadar Türkiye genelinde 40 bin satış nokta­sında ürünlerimizi yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyo­ruz” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl yeni mar­kalarını dünyaya da tanıta­caklarının altını çizen Argat, sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin magnez­yum ve toplam mineral de­ğeri en yüksek, su kaynakla­rından elde edilen ürünleri­mizle içecek kategorisinde de diğer sektörlerde olduğumuz gibi iddialı bir oyuncu olaca­ğız. Ürün ve marka değerimi­zin global olduğuna inanıyo­ruz.

2025’te Avrupa’da belir­lediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştir­meyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaş­mayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüz­de 7’lik bir pazar payı hedef­liyoruz.” Şuana kadar yapı­lan 30 milyon dolar yatırımın dörtte biri Ar-Ge’ye yapıl­dı.

AVOYA’nın yüksek tekno­lojiye sahip bir üretim tesisi olduğunu vurgulayan Argat, “Burdur’daki 20 bin metreka­relik üretim alanımızda, Av­rupa’nın en yüksek standart­larına sahip Ar-Ge laboratu­varlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Müm­kün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Dünyaya verdi­ğimiz önem çerçevesinde su tüketimimizi azaltacak çalış­malara ağırlık veriyoruz. Ço­ğunlukla tedariğimizi yerli üretimlerle karşılamaya çalı­şıyoruz.”

Meyve oranıyla öne çıkıyor

Markanın; magnezyum bakımından en yüksek ve toplam mineral değerine sahip AVOYA doğal maden suyu, % 4 meyve oranı ve bitki özleri ile meyveli maden suyu ve yüksek meyve oranına sahip meyve ve bitki özlü maden suyu AVOYA Blend serisi olmak üzere 3 segmentte ürünü bulunuyor.

Meyveli maden sularında Çilek & Gül, Limon & Limon Çiçeği ve Elma & Adaçayı ile 3 seçenek, Blend serisinde ise yine ‘Hibiscus, Greyfurt ve Vişne’ çeşitleri yer alıyor. Tüm meyveli maden suları ve Blend serisi tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeden %100 meyve suyu ile hazırlanıyor. Ayrıca, şirket, geri dönüşüme uygun ambalajları ve doğa dostu malzemeleri ön planda tutuyor.