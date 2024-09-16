Gürok Grup, 200 milyon dolar yatırımla maden suyu üretecek
Gürok Grup, yeni içecek markası AVOYA ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne adım attı. 200 milyon dolar yatırım ile Burdur’da 125 bin metrekarelik alana kurulması planlanan üretim tesisisin ilk fazı 30 milyon dolarlık yatırım ile tamamlandı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Sofra camı ve cam ambalajdan kiremite, turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gürok Grup, gıda sektörüne maden suyuna markası AVOYA ile giriş yaptı. İlk etapta 7 çeşit ile pazara giren marka, 2024 yılsonuna kadar Türkiye genelinde 40 bin satış noktasında ürünlerini ulaştırmayı hedefliyor.
Magnezyum ve toplam mineral değeri bakımından en yüksek maden suları arasında yer alan markanın, ayrıca sektörde bir ilk olarak meyve ve bitki özleri ile zenginleştirilmiş formül ve doğal içeriklerle hazırlanan maden sularını tüketicilere sunduğu belirtildi.
Sektördeki boşluğu dolduracak
Tüketicilere hem doğal hem zengin mineralli bir içecek deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Türkiye, maden suyu sektöründe büyük bir büyüme potansiyeline sahip.
Markalarını hayata geçirirken, Türkiye’nin maden suyu pazarındaki büyük potansiyelini ve tüketici trendlerini titizlikle inceledik. Sağlıklı yaşam eğilimleri, maden suyu sektöründeki büyümeyi daha da hızlandırıyor. Verilere göre, Türkiye’de maden suyu kategorisi 1,5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında 10 kat büyüme potansiyeli taşıyor. Ağustos 2024 verilerine göre; özellikle pandemi sonrası, tüketici dünyasında giderek önem kazanan iyi yaşam kavramı, tüketici beklentilerini de değiştirdi.
Tüketicilerin beklentisi yüzde 67 oranındayken, sektörün bu beklentileri karşılama oranı yüzde 35. Yani, arada yüzde 32 oranında büyük bir beklenti eksikliği söz konusu. Biz de bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmak ve beklentileri karşılamak üzere markamızla önemli bir yatırıma adım attık” dedi.
Kapasite, 10 yılda 2,5 milyar şişe üretimine çıkacak
Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla tamamladıklarını aktaran Argat, “2024 yılının ikinci yarısından sonra 20 bin metrekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık.
Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana genişleterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyoruz. Yılsonuna kadar Türkiye genelinde 40 bin satış noktasında ürünlerimizi yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyoruz” diye konuştu.
Önümüzdeki yıl yeni markalarını dünyaya da tanıtacaklarının altını çizen Argat, sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, su kaynaklarından elde edilen ürünlerimizle içecek kategorisinde de diğer sektörlerde olduğumuz gibi iddialı bir oyuncu olacağız. Ürün ve marka değerimizin global olduğuna inanıyoruz.
2025’te Avrupa’da belirlediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 7’lik bir pazar payı hedefliyoruz.” Şuana kadar yapılan 30 milyon dolar yatırımın dörtte biri Ar-Ge’ye yapıldı.
AVOYA’nın yüksek teknolojiye sahip bir üretim tesisi olduğunu vurgulayan Argat, “Burdur’daki 20 bin metrekarelik üretim alanımızda, Avrupa’nın en yüksek standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Mümkün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Dünyaya verdiğimiz önem çerçevesinde su tüketimimizi azaltacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Çoğunlukla tedariğimizi yerli üretimlerle karşılamaya çalışıyoruz.”
Meyve oranıyla öne çıkıyor
Markanın; magnezyum bakımından en yüksek ve toplam mineral değerine sahip AVOYA doğal maden suyu, % 4 meyve oranı ve bitki özleri ile meyveli maden suyu ve yüksek meyve oranına sahip meyve ve bitki özlü maden suyu AVOYA Blend serisi olmak üzere 3 segmentte ürünü bulunuyor.
Meyveli maden sularında Çilek & Gül, Limon & Limon Çiçeği ve Elma & Adaçayı ile 3 seçenek, Blend serisinde ise yine ‘Hibiscus, Greyfurt ve Vişne’ çeşitleri yer alıyor. Tüm meyveli maden suları ve Blend serisi tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeden %100 meyve suyu ile hazırlanıyor. Ayrıca, şirket, geri dönüşüme uygun ambalajları ve doğa dostu malzemeleri ön planda tutuyor.